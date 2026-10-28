Nueva presidenta del INE, Blanca Cruz, niega vínculos con contratista ligado a Guadalupe Taddei

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, rechazó que la empresa contratada durante su gestión al frente del organismo electoral de Puebla estuviera vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su relación con proveedores del instituto durante la administración de Guadalupe Taddei.

En entrevista con Azucena Uresti, Cruz García respondió a los cuestionamientos sobre la adjudicación de contratos millonarios para la adquisición de material electoral y defendió la legalidad de los procedimientos de contratación realizados durante el proceso electoral de 2024.

La periodista recordó que la funcionaria enfrenta señalamientos relacionados con la contratación de una empresa señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntamente cobrar servicios no realizados.

Asimismo, mencionó un reporte de auditoría de abril de 2026 sobre la compra de material electoral por 129 millones de pesos, en el que, según expuso, se advirtió que el organismo no proporcionó un oficio de autorización de suficiencia presupuestal.

Ante estos cuestionamientos, la nueva presidenta del INE negó que la empresa señalada perteneciera al empresario y aseguró que sus representantes legales son otras personas.

“Esa empresa no es del famoso señor Alfredo Hernández. Sus representantes legales son otros”, afirmó.

Blanca Cruz niega vínculos con proveedores de Taddei en el INE

Cruz García explicó que, durante el proceso electoral de 2024, el OPLE de Puebla contrató a una empresa para imprimir boletas, actas y otros materiales electorales mediante una licitación pública nacional, en la que participaron distintas compañías.

Aseguró que la adjudicación se realizó después de cumplir las etapas del procedimiento, incluida la junta de aclaraciones y la emisión del fallo.

Sobre los señalamientos de que la empresa estaría vinculada con proveedores de Guadalupe Taddei en el INE, la funcionaria lo negó y sostuvo que la compañía contratada en Puebla tiene representantes legales distintos a los del empresario Alfredo Hernández.

“Estas empresas se contratan como en cualquier OPLE cuando tenemos procesos electorales”, afirmó Cruz García.

—¿No tiene nada que ver con los proveedores de Taddei? —preguntó Uresti.

—Así es, exacto —respondió la presidenta del INE.

Respecto a las revisiones de auditoría, Blanca Cruz sostuvo que la ASF no emitió observaciones a la cuenta pública de 2024 del organismo electoral de Puebla.

“La Auditoría Superior de la Federación no emitió ninguna observación (...) Son montos grandes porque son procesos electorales. Y también un dato, Puebla es el quinto estado con más padrón y lista nominal, por ende, con más casillas instaladas y por ende, con más material y documentación electoral que producir”, afirmó.

“Las cuentas están ahí, la información es pública, es transparente, siempre se han atendido las auditorías y así seguirá siendo”, agregó.

Blanca Cruz García rindió protesta como presidenta interina del INE en sesión extraordinaria el 27 de octubre. (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo fue la salida de Guadalupe Taddei del INE?

En la misma entrevista, la presidenta provisional del INE también relató cómo se enteró de la renuncia de Guadalupe Taddei y de su salida del grupo de WhatsApp que compartían las consejeras y los consejeros electorales.

Cruz García explicó que tuvo conocimiento de la renuncia prácticamente al mismo tiempo en que comenzó a difundirse el boletín de prensa. Según relató, el comunicado fue enviado a un grupo de WhatsApp con los periodistas que cubren la fuente del instituto y, posteriormente, apareció en el grupo que compartían los integrantes del Consejo General.

La funcionaria precisó que el boletín fue elaborado por Comunicación Social y que no hubo un mensaje adicional de Taddei para comunicar su decisión.

—¿Y puso “gracias, adiós”? ¿Qué hizo? ¿Nomás se salió? —preguntó Azucena Uresti.

—Se eliminó… automáticamente salió del grupo que teníamos. Nosotros no tuvimos mayor comunicación; al menos en mi caso, no volví a tener comunicación con ella —respondió Blanca Cruz.