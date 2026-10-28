¿Quién es Ana Areche Sáenz? La asesora señalada por Riva Palacio de medir la influencia de periodistas

¿Quién mide la influencia de periodistas para el gobierno? Riva Palacio señala a Ana Areche Sáenz. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estaría en una nueva estrategia de comunicación pública con un equipo de mujeres al frente.

El columnista Raymundo Riva Palacio aseguró que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, estaría relegado pese a los resultados que dio durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El mismo destino tuvo Iván Silva, asesor electoral de Sheinbaum, supuesto “autor intelectual” de la lista de periodistas que presentó Luisa María Alcalde en agosto y que provocó críticas por la forma en que se presentaba a los críticos del gobierno.

Sin embargo, el último capítulo era una muestra de la evaluación que supuestamente realiza el gobierno federal. Riva Palacio señaló que desde Palacio Nacional se mide el impacto de periodistas con el fin de “frenar su trabajo, inhibirlos o cancelarlos”.

¿Quién está detrás de la nueva estrategia de comunicación de Sheinbaum?

En su columna “Periodistas, enemigo #1 de Palacio”, publicada en El Financiero, Raymundo Riva Palacio adjudicó a Ana Areche Sáenz la responsabilidad de evaluar los “peligros” por la relevancia que ganen las columnas o los mensajes en redes sobre el gobierno.

La mujer, de nacionalidad española, según el columnista, “diseñó un tablero donde colocó a quienes midió como los más influyentes”, pero esta vez incluye la red de vínculos, si tienen alianzas con políticos de oposición o empresarios, o si forman parte de una estructura política nacional o extranjera.

Riva Palacio acusó que utilizan programas para “robar datos” de las redes sociales de los comunicadores, WhatsApp y TikTok, para así conocer más sobre sus relaciones y fuentes de información. Aunque no especificó que se trate de algo de espionaje como en el caso de Pegasus.

¿Qué se sabe sobre Ana Areche Sáenz?

En el Portal Nacional de Transparencia (PNT) no existe registro de Ana Areche Sáenz, lo mismo que en Nómina Transparente; es decir, no opera bajo un cargo público directo para el gobierno federal.

La mujer de nacionalidad española es directora ejecutiva de Intertech Global Solutions, una empresa pequeña fundada en Navarra, España, dedicada a la consultoría de TI. El nombre de la empresa tampoco aparece en documentos del PNT.

Uno de los servicios que ofrece es estrategia de comunicación “basada en inteligencia artificial, big data y transformación digital”.

Según Riva Palacio, Ana Areche Sáenz llegó por recomendación del expresidente colombiano Gustavo Petro. Sin embargo, no se conocen más detalles sobre la presunta nueva encargada de la estrategia de comunicación de Palacio Nacional.