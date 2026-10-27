¿Qué tiene que ver el PRI con el paro de transportistas? Sheinbaum revela reunión previa a bloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘reprochó’ que miembros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) se hubieran reunido con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, antes de anunciar bloqueos.

La mandataria evitó calificar la reunión de los transportistas con el líder de oposición como un acto político, pero lo sugirió en medio de bloqueos en las principales carreteras del país.

Minimizó que se tratara de una movilización nutrida de transportistas. Comentó que no salieron a las calles todas las organizaciones a modo de deslegitimar las razones por las que bloquean y piden acciones a las autoridades.

“La mayoría de los transportistas no se están movilizando; es un sector de la CANACAR... Vale la pena decir que este grupo se reunió hace cuatro días con el presidente del PRI. Lo cual llama mucho la atención porque, ¿por qué tenían que cerrar la circulación si había diálogo?”, comentó en la mañanera de este martes 27 de octubre.

La presidenta Sheinbaum señaló que la movilización de los transportistas responde a la molestia de un “grupo muy pequeño” que estaría duplicando las deducciones de los pagos de casetas, mientras que Hacienda mantiene un tope de menos de 300 millones por este concepto.

“Están deduciendo por lo menos dos veces lo que pagan en las casetas y eso representa solo para un sector muy pequeño más de 5 mil millones de pesos”, criticó.

Segob anuncia mesa de trabajo con transportistas

Horas después, la Secretaría de Gobernación anunció el fin de los bloqueos por la Canacar luego de acordar la instalación de mesas de trabajo para atender las demandas de los transportistas.

“Se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales”, se lee en comunicado.

Accidente en la México-Toluca

La madrugada de este martes, en la carretera México-Toluca a la altura de Lerma, un tráiler chocó contra dos vehículos que formaban parte de los transportistas que se manifestaban.

El accidente provocó que las unidades se incendiaron, pero no se reportan personas fallecidas ni heridas tras los hechos. Bomberos tuvieron que atender el llamado para extinguir las llamas.