Bloqueos de transportistas HOY: ¿Qué carreteras son obstruidas este martes 27 de octubre?

No se descartan bloqueos para este martes en la caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro.

Los bloqueos carreteros de transportistas se mantienen este martes 27 de octubre en distintas zonas del país, de acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales.

“Necesitamos que esa mesa de diálogo no sea una agenda coordinada por otros organismos, sino por el transporte de carga. Esperamos que mañana no falte ninguno”, dijo Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, a través de un video como parte de la convocatoria.

El paro nacional de transportistas inició desde las 7:00 horas con la participación de la Canacar, así como la H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC).

No se descartan bloqueos para este martes en la caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro, la México-Pachuca, la México-Puebla y Chamapa-Lechería en el Estado de México.

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy 27 de octubre?

En las primeras horas de este martes comenzaron los bloqueos carreteros en distintas zonas del país; entre ellas están:

Carriles centrales de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo; solo hay un carril.

Bloqueos intermitentes en Aguascalientes , cierran cada 15 minutos.

, cierran cada 15 minutos. Carretera México-Toluca.

En este último caso, un tráiler embistió el bloqueo de los transportistas durante la madrugada, lo que provocó el incendio de varias unidades de transporte.

Los hechos ocurrieron a la altura de Ocoyoacac, con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros informes, el conductor y el copiloto resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos en el lugar.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Los transportistas acusaron que hay hartazgo en el sector debido a que no se atienden sus demandas. Entre sus principales exigencias están:

Mayor seguridad en las carreteras al reforzar la vigilancia para prevenir robos.

Reducción de impuestos al disminuir la carga fiscal en el sector.

al disminuir la carga fiscal en el sector. Indemnización de vehículos robados.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el lunes se reunieron líderes transportistas con las Secretarías de Gobernación y Hacienda para llegar a un acuerdo.

Los transportistas también están en contra de la Ley de Ingresos, que reduciría el beneficio fiscal de 300 a 250 millones en gasto de casetas para las empresas.

Saúl López, delegado de HAMOTAC, aseguró en entrevista con Azucena Uresti, que las protestas se extendieron a 32 estados, aunque el Gobierno reportó movilizaciones en 19 entidades.

El representante de los transportistas explicó que las mesas de diálogo no han dado resultados porque, según denuncia, los funcionarios que los reciben no tienen poder de decisión.