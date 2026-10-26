‘Es un sector muy chiquito’: ¿Por qué los transportistas bloquean carreteras en México HOY?

La presidenta Sheinbaum anunció que habrá una reunión entre transportistas y las Secretarías de Gobernación y Hacienda.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el paro nacional de transportistas en las principales carreteras del país se debe a un sector de trabajadores que busca ampliar la reducción de impuestos.

“Es un sector de transportistas muy pequeño el afectado y la mayoría de los transportistas ha manifestado que no tiene ningún problema”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 26 de octubre.

La Secretaría de Hacienda consideró que se tenía un beneficio excesivo en la Ley de Ingresos 2027 y la modificación solamente afecta a un sector muy pequeño.

De acuerdo con la mandataria, la principal causa de la movilización es que se busca una doble deducción del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el peaje, luego de que Hacienda limitó las deducciones de impuestos de 300 a 250 millones de pesos.

“Es un sector de 170 empresas que son las que tenían mayores beneficios de las deducciones; todos los demás siguen con las deducciones posibles para el apoyo del autotransporte de carga”, agregó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las exigencias de los transportistas?

La presidenta Sheinbaum anunció que este lunes a las 11:00 horas un grupo de transportistas se reunirán con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda para atender sus demandas.

Los transportistas también se manifiestan para exigir mayor seguridad en las carreteras, así como denunciar el robo de mercancías y pagos de cuotas al crimen organizado.

Al respecto, la presidenta aseguró que existen reuniones y comunicación directa con la Secretaría de Seguridad, así como con la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Sheinbaum señaló que cuando se anuncian paros de transportistas, la Segob busca el diálogo para evitar cualquier afectación y solamente un sector de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) se iba a movilizar.

¿Cómo va el paro de transportistas hoy 26 de octubre?

Desde las 7:30 horas, los transportistas se concentraron en distintos puntos carreteros de los estados como parte del paro nacional anunciado el viernes. Estas son algunas de las carreteras donde habrá bloqueos este lunes:

Carretera México-Querétaro , en la caseta de Tepotzotlán.

, en la caseta de Tepotzotlán. Carretera Chamapa-Lechería, en dirección al AIFA a la altura de la caseta Chamapa.

Autopista México-Pachuca .

. Autopista Ecatepec-Pirámides.

Autopista Peñón-Texcoco .

. Arco norte, en su conexión con la México-Pachuca.

Autopista México-Puebla .

. Autopista México-Toluca, a la altura de la caseta Toluca/La Marquesa.

Corredores industriales en Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán.

La autopista México-Querétaro fue uno de los principales puntos donde comenzaron las movilizaciones, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, donde 10 tractocamiones permanecen estacionados en las laterales de ambos sentidos.

Mientras que en la Ciudad de México hay un grupo que se concentra en la lateral de Calzada Vallejo, cerca de la estación de carga de Tenayuca, con la intención de dirigirse hacia la zona del Hospital La Raza, pero se descartan cierres viales.

*Con información de Quadratín