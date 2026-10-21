FOTOS: Así están las filas kilométricas en la México-Toluca tras más de 24 horas de bloqueo

Se cumplen más de 24 horas de bloqueo en la carretera México-Toluca con filas kilométricas. En el tramo del municipio de Lerma, solo se mantiene cada hora abierto por lapsos cortos a la circulación vehicular un carril en dirección a la Ciudad de México.

Esto ante la exigencia de decenas de madres buscadoras que piden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentren a la brevedad sus seres queridos.

En su mayoría son mujeres que provienen de municipios del Valle de México y oriente quienes integran el Colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia”; se apostaron desde ayer sobre el citado tramo carretero en ambos sentidos de la carretera México-Toluca.

Este punto ya por la tarde-noche fue liberado por quienes integran el colectivo “Flores en el Corazón”, pues tras protestar a gritos y pancartas en mano llegaron a acuerdos con el gobierno mexiquense para que sean buscados y encontrados sus parientes, no así el colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia”.

. Las madres buscadoras usan pancartas para exigir la búsqueda de sus familiares.

Decenas de mujeres durmieron con frío a pie de carretera

Sin embargo, muchas mujeres del colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia” durmieron a pie de carretera para bloquear a temprana hora de este miércoles la Toluca-México, en Lerma.

Desde las primeras horas, las manifestantes se levantaron para cerrar esta vía importante que enlaza a la capital del Estado de México con la CDMX, lo que causó un enorme caos vial en horas pico, que es cuando miles de personas se dirigen hacia sus espacios de trabajo.

Ante la desesperación por avanzar, se suscitaron algunos altercados entre las mujeres que protestaban y exigen que sean encontrados sus parientes con transportistas que circulan a diario en la Toluca-México.

Una adulta mayor busca desde hace 5 años a su hermana Isabel Castillo Maceda, quien desapareció a los 62 años. “Es una persona con discapacidad auditiva y de voz, a nadie le ha interesado, ¿por qué?, ¿porque es una persona mayor? ¿O por su discapacidad? ¿O quizá porque no tengo un cargo político?, ¿o un nombre artístico?, no sé, me siento ignorada, he sido ignorada, así han pasado cinco años buscando a mi hermana”, dijo doña Emilia.

. Las madres buscadoras mantienen un bloqueo en la autopista México-Toluca desde hace más de 24 horas.

Entre los gritos de protesta se escuchaba el nombre del Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, quien no acostumbra acudir a este tipo de problemas sociales, a pesar de la crisis de desaparecidos y los recientes hallazgos de fosas clandestinas.