Caos en la México-Toluca: ¿Qué tramo es bloqueado HOY por familiares de desaparecidos en Edomex?

La circulación en la carretera México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma, es obstruida por familiares de integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón, quienes piden atención de las autoridades estatales.

Los familiares de personas desaparecidas están por cumplir 24 horas de cerrar el tránsito en la vialidad con dirección a la Ciudad de México. Los manifestantes cada 30 minutos abren un carril para dar paso a una tanda de automovilistas, aunque desde el 20 de octubre existe una fila kilométrica de vehículos varados.

El primer día de la manifestación se documentaron enfrentamientos entre los inconformes y los automovilistas, quienes intentaron moverlos del lugar. Sin embargo, entre jaloneos y ofensas, no lograron su objetivo.

Algunos integrantes de los colectivos decidieron pernoctar en la carretera México-Toluca para presionar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a que brinde avances sobre los casos de sus familiares.

Las personas instalaron un campamento improvisado con una casa de campaña, una carpa, una fogata y varios asientos para sentarse mientras esperan. Con ayuda de un lazo, colocaron las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Una de ellas corresponde a Daniela Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla.

De acuerdo con Nmás, personal de la dependencia mexiquense acudió al lugar del bloqueo para atender a los inconformes, pero no llegaron a ningún acuerdo para liberar la circulación. En tanto, los familiares de personas desaparecidas piden la atención de una autoridad de mayor nivel para retirarse de la carretera México-Toluca.

En la vialidad quedaron varados automovilistas que se dirigían a la Ciudad de México para acudir a su centro de trabajo, una cita médica o tomar un vuelo, así como transportistas con alguna carga que deben entregar.

En el primer semestre de 2026, el Estado de México registró 2 mil 600 casos de personas desaparecidas. Históricamente, la entidad ocupa el tercer lugar con más casos de desapariciones y acumula 11 mil 760 personas que no volvieron a casa, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El 20 de octubre, tras la presentación del Comité contra la Desaparición Forzada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, se señaló la necesidad de activar el artículo 34 de la Convención para que la ONU trate con carácter de urgente la situación de las desapariciones en nuestro país y generar un mecanismo de cooperación para superar esta problemática.