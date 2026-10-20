Trabajadores del IMSS protestan afuera de Palacio Nacional; acusan despliegue de policías y vallas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestan alrededor de Palacio Nacional y anunciaron una ‘mañanera’ alternativa a la que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, acusan que fueron recibidos por policías que los ‘encapsularon’.

“Quiero denunciar un operativo con vallas, granaderos que están cerrando por capas y bloquean el acceso a donde anunciamos nuestra conferencia de prensa. No somos criminales, somos enfermeros”, acusó Rafael Soto, vocero y enfermero del IMSS, en entrevista con Azucena Uresti.

Soto cuestionó que se realice un operativo de este tipo antes del inicio de la llamada “mañanera de la resistencia IMSS”. Las vallas fueron instaladas en los alrededores de Palacio Nacional y hay policías tratando de impedir el paso a los manifestantes. El enfermero del IMSS también calificó como “absurdas” estas acciones cuando solo llaman al diálogo para exigir sus necesidades.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la concentración comenzó desde las 7:30 horas alrededor de Palacio Nacional. La principal demanda es la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la ‘mañanera del IMSS’?

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la realización de la “mañanera de la resistencia IMSS” y aseguró que el personal de salud tendría total libertad de expresión.

“Adelante…libre expresión, aún cuando hay algunos que dicen que somos muy autoritarios y que no se permite la libertad de expresión”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ del lunes 19 de octubre.

La SSC negó que se realice un operativo especial y aseguró que se trata de filtros permanentes en inmediaciones del Palacio Nacional y en el Centro Histórico como parte de las acciones de seguridad y vigilancia.

“Ante el arribo de personas manifestantes del IMSS en inmediaciones de Palacio Nacional, la SSC informa que no tiene un operativo especial en el recinto. La presencia de los oficiales en calles aledañas al Palacio, se realiza para permitir la libre expresión en el Zócalo capitalino; en dado caso de incidentes, poder reaccionar”, dijo la SSC a través de un comunicado.

Rafael Soto cuestionó el concepto de libre expresión cuando hay vallas y policías para impedir su manifestación pacífica. “No nos dejemos amedrentar, la lucha es justa, la sociedad está con nosotros. Ni un paso atrás, no nos dejemos”, agregó.

CNTE se unirá a ‘megamarcha’ del IMSS en CDMX

Los trabajadores del IMSS también realizarán una nueva megamarcha el miércoles 21 de octubre a partir de las 15:00 horas y nuevamente desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Además, el vocero del IMSS aseguró que las protestas son en la Ciudad y el Estado de México y convocan a que se sumen voluntariamente en algunos estados.

A dicha marcha se unirán distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes marcharán junto con los trabajadores de salud.

Los empleados del Seguro Social aseguraron que esperan la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para saber cuál será el rumbo de la megamarcha.