¿Zoé Robledo tiene ‘un pie fuera’ del IMSS? Sheinbaum aclara su futuro tras protestas

La presidenta de México dijo que Zoé Robledo trabaja en una contrapropuesta de aumento salarial para los trabajadores del IMSS.

La permanencia de Zoé Robledo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no está en duda, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 19 de octubre.

La mandataria fue cuestionada sobre si evalúa un cambio a raíz de las protestas de trabajadores del IMSS por la falta de medicinas en varios hospitales.

“En este momento no está en duda la permanencia de Zoé, (pero) tienen que resolverse” las demandas, aseguró en la ‘mañanera’ desde Palacio Nacional.

Sheinbaum repitió su discurso del fin de semana sobre que el IMSS opera con un “esquema administrativo y burocrático de hace 40 años”, lo que contribuye a los problemas en la distribución de los medicamentos.

“El IMSS ha avanzado, pero requiere más modernización y también del apoyo de trabajadores y el sindicato”, puntualizó.

Hacienda se reunirá con Zoé Robledo

La presidenta también adelantó que Édgar Amador, secretario de Hacienda, analizará junto con el director del IMSS la demanda de un mejor aumento salarial para 2027.

“Zoé tiene esa instrucción: Una mejor propuesta salarial en el marco de los recursos”, sostuvo.

La semana pasada, por mayoría el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) rechazó la propuesta de aumento salarial de 2.9 por ciento y advirtieron de más marchas. La próxima manifestación a nivel nacional será el miércoles 21 de octubre. En la Ciudad de México, la movilización está convocada para las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Entre las exigencias de los trabajadores están la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato, y convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para elegir a nuevos representantes.

Además de estos problemas, el actuar del IMSS se ha visto cuestionado por la muerte de bebés fallecidos en clínicas. En el caso de Jalisco, padres de los menores denunciaron falta de higiene; deficiencias en los protocolos, y negligencia de los doctores que atendieron a los recién nacidos entre marzo y septiembre de este año.

Diana García, madre de Elías Escalante, contó que su hijo falleció el 14 de marzo pasado por un choque séptico a causa de la bacteria Klebsiella pneumoniae en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente.

La bacteria Klebsiella se contagia en pacientes que tienen contacto con respiradores o catéteres intravenosos o agua contaminada, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos.

Debido al brote de esta bacteria y del hongo Candida albicans han fallecido al menos 15 bebés tanto en Guadalajara como en el Hospital General de Zona de Durango, donde murieron cinco bebés en el área de terapia intensiva neonatal, en septiembre.

Con información de EFE