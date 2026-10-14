Consulta sobre aumento salarial del IMSS: Trabajadores denuncian que boletas no tienen folio

Entre las principales demandas del personal del IMSS se encuentra el acceso a salarios dignos. (Foto: EFE)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que participan este miércoles 14 de octubre en la consulta salarial, que definirá si aceptan o rechazan el aumento del 2.9 por ciento al salario tabular que aprobó el Congreso Nacional, denunciaron que las boletas no cuentan con folio.

Desde las 7:00 horas, abrieron los centros de votación en 670 puntos, los cuales se mantendrán abiertos hasta las 21:00 horas; los resultados tardarán aproximadamente 12 horas en ser procesados, de acuerdo con información del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

¿Qué pasa con las boletas de la consulta del IMSS?

Desde el Centro Médico Siglo XXI, donde se colocó un centro de votación, el enfermero Rafael Soto denunció que las papeletas “son pedazos de papel, así mal cortados, sin folio”, por lo que expresó su preocupación por el proceso de consulta.

“Lo que veo muy peligroso son las boletas, las boletas son pedazos de papel, literalmente mal cortados, hasta chuecos y nada más un tachecito, pues esperaría que mínimamente estuvieran foliadas, algo para saber cuánto entra y cuánto sale”, indicó.

Soto afirmó que la mayoría de trabajadores rechazará el aumento del 2.9 por ciento al salario tabular, y mantendrán su exigencia de un aumento del 10 por ciento, y dijo que la única forma de que se mantenga el aumento será por medio del fraude.

“Yo creo que va a ser abrumador el NO. La única forma de que no se gane con él no es que hagan un fraude, o sea, de verdad no hay manera”, sostuvo.

Protestas del IMSS en la CDMX

El martes y el miércoles, trabajadores del IMSS salieron a marchar para exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos, contratación de más personal y mejoras en la infraestructura hospitalaria.

Entre las principales demandas del personal del IMSS se encuentran el acceso a salarios dignos, la incorporación de más médicos y trabajadores administrativos, instalaciones hospitalarias seguras y la posibilidad de obtener citas médicas oportunas.

Otra demanda es la contratación de más personal médico y administrativo, con el objetivo de atender las necesidades del servicio. La convocatoria también contempla mejoras en la infraestructura hospitalaria para que las instalaciones sean dignas y seguras.