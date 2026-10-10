Protestas de integrantes del IMSS: Anuncian consulta sobre aumento salarial para el 14 de octubre

Trabajadores del Imss del Centro Médico Nacional La Raza que exigen la destitución de la presidenta de su sección sindical al igual que mejores condiciones laborales. (Cuartoscuro).

Luego de que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) bloqueran la sede nacional en Ciudad de México, para pedir mejores salarios, la institución informó que harán una consulta sobre el tema el 14 de octubre.

La manifestación se dio luego de que se rompiera la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y los trabajadores decidieran continuar la marcha, misma que afectó el Paseo de la Reforma.

“La Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, trabajadores y jubilados inconformes”, informó en un comunicado.

Agregó que el 14 de octubre los trabajadores decidirán sobre el incremento en una consulta convocada por su sindicato mediante el voto libre.

Otra demanda que se planetó en la manifestación es el regreso al Régimen de Pensiones y Jubilaciones y la eliminación de las afores.

A ello el Imss respondió que es un tema es un cambio a la ley y no le corresponde al instituto. Previamente, el aumento aprobado a los trabajadores había sido del 6,8%: 2,9% en el salario base y 3,9% en beneficios, pero un grupo de trabajadores lo rechazó.

Comunicado del Imss.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

La principal exigencia de las y los trabajadores del IMSS es un incremento salarial de al menos el 10 por ciento, mismo que fue rechazado por la Secretaría de Gobernación.

En caso de que la respuesta sea negativa, es posible que los manifestantes salgan a una movilización nacional.

Otras de las exigencias mostradas este jueves fue la dotación de suministros para poder atender a los derechohabientes del Imss, aunque las autoridades no dieron una propuesta para cumplir con esa demanda.

La queja de los trabajadores del Imss viene luego de que el mes pasado se celebrara un Congreso en el que se modificaron artículos y, según testimonios que dieron al diario Reforma, se estipuló el incremento salarial del 2.9 por ciento y se limitó la libertad de expresión.