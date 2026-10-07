Madre denuncia muertes de bebés en hospital militar de CDMX: Sospechan de bacteria detectada en el IMSS

habría al menos siete bebés muertos en el Hospital Militar de la CDMX por una bacteria.

Una madre denunció la muerte de su bebé en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología en la Ciudad de México, en lo que sería un nuevo brote de una bacteria que supuestamente ha provocado el fallecimiento de hasta siete infancias.

La mujer declaró que las enfermeras del hospital del dijeron que si tenía la oportunidad de irse del hospital con su hijo que lo hiciera, ya que se les había salido de control un supuesto brote de COVID y de una bacteria que no tiene cura.

¿Qué se sabe del brote de una bacteria en el Hospital Militar de CDMX?

Explicó que, luego de dar a luz a su bebé, una segunda mujer que también dio a luz, fue atendida por síntomas como fiebre y ardor en la herida de la cesárea, que en un principio pensaban que era COVID.

“Había muchas mamás que salían, y cada que salían del quirófano (los médicos) decían: ‘Código Arcoiris’, porque iban con COVID y las tenían que aislar. Y pensaron que era eso (contagio de COVID) y se la llevaron a otro cuarto (a la segunda mujer)”, declaró sobre la situación en entrevista con la periodista Pamela Cerdeira.

Cuando preguntaron sobre el estado de salud de esa mujer aislada fue que les dieron la advertencia de irse a otro hospital.

La entrevistada agregó, bajo condición de anonimato, que los médicos les explicaron que la bacteria no tenía cura y era resistente a los antibióticos.

La bacteria afectó a los bebés en el hospital, y la mujer que estuvo aislada tras dar a luz no pudo subir a ver a su hijo hasta que le reportaron que había fallecido, según relató la entrevistada.

En el caso de su bebé fallecido, la entrevistada denunció que tardaron mucho para hacerle el estudio relacionado con la bacteria, y cuando confirmaron la infección “ya era muy tarde porque a mi bebé ya no le pudieron controlar (la bacteria) porque ya se había ido al torrente sanguíneo”.

El bebé fue aislado junto con otras dos infancias afectadas y después murió. Las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre el caso, y la periodista Pamela Cerdeira comentó que la supuesta bacteria registrada sería la klebsiella pneumoniae, asociada con la muerte de bebés en clínicas del IMSS Durango y Jalisco.

Con información de Pamela Cerdeira.