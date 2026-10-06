Destituyen a delegada del IMSS en Durango tras muerte de 5 bebés; llega Saúl Nevárez

Apenas 173 días después de haber asumido la representación del IMSS en Durango, Roxana Blanca Rivera fue removida del cargo, dos semanas después de la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 y luego de que los padres de los bebés exigieran que se hicieran cambios y se fincaran responsabilidades.

Rivera Leaños llegó formalmente al cargo el 16 de abril de este año. Desde entonces encabezó una institución con problemas de la administración anterior, cuando Claudia Díaz estaba al frente de la representación y también terminó fuera del puesto.

Pero fue la muerte de los cinco bebés la que llevó la crisis del IMSS en Durango a otro nivel, situación que en un principio trató de ocultarse, hasta que las familias acudieron ante la Fiscalía, reclamaron respuestas y pidieron que quienes estaban al frente de la institución no siguieran en sus cargos.

Apenas el lunes, el gobernador Esteban Villegas se refirió a la posibilidad de que hubiera cambios. Dijo que, si las investigaciones encontraban elementos, tendrían que hacerse las modificaciones correspondientes.

IMSS anuncia la llegada de Saúl Nevárez

El director general del IMSS, Zoe Robledo, dio a conocer la mañana de este martes al nuevo representante del instituto en Durango, Saúl Nevárez Jiménez, médico duranguense con 29 años de trayectoria en del Instituto.

El IMSS no dijo que la salida de Rivera Leaños obedeciera directamente a la muerte de los cinco bebés. El anuncio se limitó a informar el cambio de titular, pero la coincidencia llega después de días de reclamos de los padres y de una investigación que sigue abierta.

Nevárez Jiménez no llega por primera vez a la estructura del IMSS en Durango. Entre 2022 y 2024 fue jefe de Prestaciones Médicas en el estado. También ocupó esa responsabilidad en Baja California Sur y fue coordinador delegacional de Salud en el Trabajo.

Desde julio de 2025 estaba al frente del IMSS en Tlaxcala y este martes fue designado para regresar a Durango.

Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, además de contar con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

FGR investiga muertes de bebés en IMSS Durango

Los cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la UCIN del Hospital General de Zona número 1. Cuatro dieron positivo a Klebsiella pneumoniae y uno no presentó esa bacteria en las pruebas.

Los padres no se quedaron únicamente con las explicaciones dadas por el Instituto. Presentaron denuncias y pidieron que se investigara hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía General de la República recibió la documentación relacionada con el caso y ya comenzaron las exhumaciones de algunos de los cuerpos para practicar estudios y necropsias.

La investigación tendrá que establecer qué ocurrió dentro de la unidad, cuáles fueron las causas de muerte y si hubo responsabilidades del personal o de quienes tenían a su cargo la operación del servicio.

El caso también dejó en evidencia problemas que los familiares señalaban sobre la atención hospitalaria y las condiciones en que fueron atendidos sus hijos. Por eso, cuando comenzaron a pedir cambios en la estructura del IMSS, no hablaban solamente de sustituir un nombre por otro, sino de que hubiera consecuencias después de la muerte de sus hijos.

El Instituto informó que Nevárez Jiménez atenderá a las familias de los recién nacidos fallecidos, dará seguimiento a las medidas para combatir las infecciones y la resistencia a los antimicrobianos en las unidades neonatales y colaborará con las auditorías e investigaciones.