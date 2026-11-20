El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue llevado al hospital con “fuertes dolores abdominales”, según informó su hijo Carlos en una publicación en X.

El líder de la ultraderecha brasileña ingresó en el hospital DF Star, donde permanecerá por tiempo indeterminado para someterse a diferentes exámenes que permitan identificar el origen de la dolencia y determinar el tratamiento, según informó su médico, Brasil Caiado.

El exlíder, de 71 años, ha sufrido problemas de salud recurrentes desde que fue apuñalado durante la campaña presidencial de 2018, que finalmente ganó.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. El magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, le permitió cumplir la condena bajo arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.

Esta semana, Moraes programó una votación en la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de una nueva ley que podría reducir sustancialmente la condena de Bolsonaro. El juicio virtual está programado para comenzar el 4 de diciembre.

El hijo mayor de Bolsonaro, Flávio, perdió ante Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre y posteriormente abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos, donde también reside su hermano Eduardo.

¿Por qué Jair Bolsonaro fue hospitalizado HOY?

El médico de Bolsonaro explicó en declaraciones a periodistas que una tomografía inicial permitió identificar una obstrucción “casi total” del intestino delgado del exmandatario, “con adherencias en la pared abdominal”, por lo que no se descarta la posibilidad de una nueva cirugía.

Afirmó que el tratamiento para el problema y la posibilidad de la operación dependerá de la evolución del estado de salud del paciente en las próximas 24 horas.

En un boletín, el hospital indicó que Bolsonaro ingresó con un cuadro de “dolor y distensión abdominal” y que permanece internado para la realización de pruebas y la investigación diagnóstica, sin que exista por el momento una previsión de alta médica.

El exmandatario fue trasladado desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria humanitaria, bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal, después de que su médico considerara necesario su ingreso hospitalario.

El senador electo Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos, afirmó -en las redes sociales- que recibió autorización para acompañarlo, debido a que ningún otro familiar se encontraba en ese momento en Brasilia.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien habitualmente supervisa su tratamiento médico, anunció que regresará de un viaje a Israel durante la madrugada del sábado.

Con información de EFE.