La líder opositora venezolana María Corina Machado quiere transformar la industria energética del país incluso más allá de los vertiginosos cambios que ha experimentado este año, y anticipa un papel más relevante para el sector privado si llega a la presidencia.

“Estamos pensando en el mediano y largo plazo, no solo en este exacto momento”, dijo desde la sede de su partido en Altamira, una acomodada zona del este de Caracas situada cerca de la montaña que separa la capital de la costa caribeña. “Nos conviene que vengan todas las inversiones”.

Aunque aún no se ha fijado una fecha para las elecciones, Machado —quien encabeza las encuestas de popularidad entre las figuras políticas del país— tiene previsto postularse a la presidencia.

En su primera entrevista con medios internacionales desde que regresó en octubre, Machado expuso su visión para un país que, incluso bajo la presión de Estados Unidos, es dirigido por muchas de las mismas figuras cuya agenda socialista condujo a una profunda crisis económica y humanitaria.

¿Cuáles son los planes de María Corina Machado para Venezuela?

Machado dijo que eliminaría progresivamente el papel operativo de la petrolera estatal para atraer los miles de millones de dólares en inversión privada necesarios para recuperar una infraestructura envejecida y aumentar la producción. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha abierto más la industria al capital privado desde la salida de Nicolás Maduro, pero ha mantenido a Petróleos de Venezuela SA en el centro del modelo.

Machado también dijo que imagina una relación de largo plazo con Estados Unidos mucho más amplia que una centrada en el petróleo y que buscaría acuerdos duraderos que abarquen muchas otras industrias.

“Nuestro interés es que los Estados Unidos entienda que Venezuela es un aliado a largo plazo, un aliado estratégico a largo plazo”, dijo Machado. “Y no solamente en petróleo, en gas, en minerales, en tierras raras, en Telecom, en seguridad, en migración”.

El regreso de Machado a Venezuela en octubre llevó a miles de sus seguidores a las calles, en escenas similares a las de su campaña de 2024, cuando recorrió el país sobre un camión y congregó a grandes multitudes pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

¿María Corina Machado aparecerá en la boleta electoral de Venezuela?

La oposición publicó posteriormente actas de las máquinas de votación que mostraban que Edmundo González, quien la sustituyó como candidato, y no Maduro, había ganado las elecciones por un amplio margen.

Sin embargo, aún no está claro si sigue vigente la inhabilitación política de 15 años que impidió entonces que Machado apareciera en la papeleta. Este tipo de inhabilitaciones ha afectado a decenas de políticos venezolanos a lo largo de los años y ya forma parte de las conversaciones respaldadas por EU para celebrar elecciones libres y justas.

El plan de Machado —denominado Tierra de Gracia— contempla aumentar de forma sostenida la producción de petróleo y gas mediante el traspaso de las actividades operativas a empresas privadas venezolanas y extranjeras.

Los contratos negociados individualmente serían reemplazados por licitaciones abiertas. Una agencia autónoma de hidrocarburos separaría la regulación de las operaciones, mientras que mecanismos de arbitraje internacional y un régimen fiscal predecible ofrecerían protección a inversionistas.