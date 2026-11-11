Venezuela manda equipos de perforación petrolera a EU para su reparación por primera vez en años

Venezuela envió equipos petroleros estatales a Estados Unidos para su reparación por primera vez en más de una década, lo que marca una reanudación de las relaciones con los proveedores tradicionales después de años de sanciones y falta de inversión.

Según documentos consultados por Bloomberg, el presidente de Petróleos de Venezuela SA, Héctor Obregón, autorizó el 23 de octubre la exportación de cuatro generadores de gas y seis compresores de gas a los talleres de Siemens Energy AG en Houston. El equipo, que posteriormente se desplegará en el lago de Maracaibo para contribuir al aumento de la producción tras las labores de restauración, partió hacia Houston este miércoles 11 de noviembre por la mañana, según informó una persona familiarizada con la operación que no estaba autorizada a hablar públicamente.

Según la fuente, North American Blue Energy Partners, dirigida por Alejandro Betancourt , el hombre de confianza de la administración Trump para los asuntos venezolanos , negoció el acuerdo. Las reparaciones, cuyo costo para Nabep se estima en unos 46 millones de dólares, tardarán entre tres y seis meses en completarse.

“Estamos revitalizando la infraestructura petrolera de Venezuela en múltiples frentes, con la restauración de maquinaria pesada en tres continentes”, declaró Nabep en un comunicado. “Al transformar los activos obsoletos que tenemos a nuestra disposición en equipos de última generación, podemos aumentar nuestra producción (de petróleo) mucho más rápido”.

Los representantes de PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Siemens Energy declinó hacer comentarios.

Buscan acelerar producción petrolera en Venezuela

El equipo es clave para aumentar la producción de petróleo en el oeste de Venezuela , el corazón de la industria petrolera del país, donde los pozos se han deteriorado. Las reparaciones son esenciales para que Nabep alcance su objetivo de producir 500 mil barriles diarios para finales de 2028, gracias a su acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para al menos 17 yacimientos en la zona.

Tras las reparaciones, el equipo enviado a Houston contribuirá a incrementar la producción en al menos 60 mil barriles diarios, según indicó la fuente. Además, Nabep planea conectar dos turbinas en sus áreas de trabajo en el estado Zulia para impulsar sus actividades. La nueva ley de hidrocarburos exige que las empresas perforadoras cuenten con energía propia.

Tras romper relaciones con Estados Unidos a principios de la década de 2000, el gobierno de Caracas había entablado acuerdos de mantenimiento con Irán y China.

Los equipos reacondicionados podrán reinyectar gas en los pozos para que el petróleo fluya con mayor facilidad. El gas también contribuirá al suministro de las centrales eléctricas utilizadas para las operaciones.