Demasiado tarde para ayudar a Trump: Gasolina registra su menor precio desde julio, pero sigue cara

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se dispararon después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares contra Irán a fines de febrero. (Foto: Shutterstock)

La gasolina en Estados Unidos cayó por debajo de US$4 por galón por primera vez desde julio, dando cierto alivio a los consumidores en los surtidores, aunque los precios siguen siendo considerablemente altos para esta época del año.

El precio minorista promedio nacional de la gasolina regular bajó el lunes a US$3,98 por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), prolongando una caída que comenzó a fines de septiembre.

Es la primera vez desde mediados de julio que el promedio se ubica por debajo de la barrera psicológica de US$4.

¿Por qué se disparó el precio de la gasolina en EU?

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se dispararon después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares contra Irán a fines de febrero, provocando un shock energético debido a las interrupciones de las exportaciones de crudo y productos refinados a través del estratégico estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que era “en gran medida cierto” que los republicanos perdieron las elecciones de medio término debido a la guerra en Medio Oriente.

Otras interrupciones del suministro han agravado la presión. La intensificación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas, junto con la disminución de las exportaciones de China, ha contribuido a restringir la oferta mundial de combustibles.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos suelen caer de cara al invierno debido a la menor demanda de los conductores, pero se mantienen alrededor de 19 por ciento por encima del promedio estacional.

¿Cuáles son las señales de alivio para los consumidores?

Hay algunas señales de alivio. Los inventarios de gasolina de Estados Unidos, que se han mantenido por debajo de los niveles estacionales desde fines de abril, han comenzado a recuperarse, mientras que los precios del crudo se han desplomado ante las expectativas de una resolución más rápida de la guerra.

Los futuros de la gasolina también han caído con fuerza este mes.

Aun así, los precios en los surtidores suelen bajar más lentamente de lo que suben, y cualquier reanudación del conflicto entre Estados Unidos e Irán podría volver a disparar el precio de la gasolina.

El precio minorista del diésel se mantiene por encima de US$6 por galón, después de superar ese nivel por primera vez en septiembre.