Precios del petróleo alcanzan su mayor nivel en cinco meses: Barril costaría más de 100 dólares hasta 2027

Los precios del petróleo podrían mantenerse por encima de los 100 dólares por barril hasta el segundo trimestre de 2027.

Los precios del petróleo continúan arriba de la marca de los 100 dólares el barril, con el Brent ubicándose en su mayor nivel en cinco meses, ya que el mercado energético es conducido por las perspectivas del riesgo en el suministro, derivadas del recrudecimiento de los combates en Medio Oriente .

El Brent cerró el lunes en 109.55 dólares el barril, pero durante la jornada superó los 110 dólares, su mayor nivel en cinco meses, desde el 19 de mayo. El West Texas Intermediate finalizó la sesión en 103.66 dólares, tras subir 2.22 por ciento, su mayor nivel desde mediados de septiembre, mientras que la Mezcla Mexicana avanzó 0.43 por ciento, hasta 99.59 dólares la unidad.

Dichos niveles se alcanzaron después de que el vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, declaró que, “para salvaguardar nuestra seguridad, no tenemos más remedio que ejercer la soberanía sobre el estrecho de Ormu z . Este estrecho pertenece a Irán y Estados Unidos es ahora el causante de la situación actual y debe pagar las consecuencias”.

Alfonso Jarquín, director de inversiones de Valmex Casa de Bolsa, señaló que, los precios del petróleo continúan presionados ante el conflicto geopolítico. Aunque en las últimas semanas se han tenido pocas noticias de un avance en las conversaciones de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán , el mercado presenta una recuperación gradual de los flujos energéticos en la región.

“Los precios reflejan que los inversionistas aún asignan una prima de riesgo relevante ante la posibilidad de nuevas interrupciones en la oferta energética mundial”.

Añadió que, aunque los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz muestran señales de recuperación y se acercan gradualmente a niveles previos al conflicto, la presión se ha trasladado hacia los combustibles refinados, aunado a que el mercado sigue enfrentando mayores costos de transporte, seguros marítimos y riesgos logísticos asociados a la región.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, apuntó que, los precios de la energía se mantienen presionados al alza, ante un mercado atento a más noticias en torno al conflicto armado en Medio Oriente.

Esto, tras la señalización de Irán de que su única opción es tomar el control del estrecho de Ormuz, lo que podría generar un escalamiento del conflicto que tiene con Estados Unidos.

Expectativas sobre el mercado petrolero por el conflicto entre México y EU

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital, indicó que, hay algunas divergencias de opiniones sobre un posible levantamiento temporal de ciertas sanciones y esto podría, eventualmente, provocar un aumento de la oferta del petróleo .

En ese sentido, agregó que, de muy corto plazo, hay más posibilidades de baja en el precio internacional del petróleo, pero muy supeditado a lo que vaya a pasar después de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces hay margen para pensar que probablemente pueda otra vez, por ejemplo, el Brent ubicarse por debajo de los 100 dólares por barril.

Analistas de Oxford Economics prevén que el crudo Brent promedie más de 100 dólares por barril hasta el segundo trimestre de 2027, tras los ataques a la infraestructura de exportación del Mar Rojo y una prima de riesgo geopolítico más persistente. Destacaron que, a medida que se recupera la capacidad de exportación, el principal obstáculo para la normalización de los precios es cada vez más la prima de riesgo geopolítico, más que la disponibilidad física de crudo.

Petróleo presiona tasas de interés

Las persistentes presiones sobre los precios del energético han provocado que los participantes del mercado estimen que la Reserva Federal adoptará una postura más restrictiva hacia lo que resta del año, ya que se han traducido en niveles de precios más elevados.

De acuerdo con un análisis de Andrew Dubinsky, economista de Estados Unidos en UBS Financial Services, la aceleración del índice general de inflación recientemente , se debió en gran medida a la energía, y los riesgos al alza se derivan de las presiones de la demanda vinculada a la inteligencia artificial y de los choques en la oferta provocados por el conflicto en Oriente Medio.

Ante estas noticias sobre la inflación y las recientes comunicaciones de la Reserva Federal, detalló que han revisado su previsión, y ahora anticipan una subida adicional de los tipos de interés , lo que eleva el total a tres alzas para marzo de 2027.

Daniel Richard, economista en Emirates NBD, señaló que la incertidumbre geopolítica y la escasez de suministro energético tras el conflicto entre EU e Irán dispararon los precios del crudo, elevando la inflación en las economías importadoras de energía y complicando las perspectivas de la política monetaria.