Presidente de la Fed ‘deja en suspenso’ si subirá tasa de interés: ‘No anticipo decisiones’

Kevin Warsh relevó en la Fed a Jerome Powell, un dirigente ampliamente criticado por Donald Trump por no bajar la tasa de interés.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, no hizo nada para disipar las expectativas del mercado de que el banco central de Estados Unidos mantendrá sin cambios las tasas de interés cuando se reúna a fines de mes.

En una conversación en Bangkok, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, Warsh no hizo comentarios sobre política monetaria ni sobre sus perspectivas para la economía de EU... aparte de reiterar que la Fed garantizará la estabilidad de precios.

“Dejamos muy claro que garantizaríamos la estabilidad de precios y retiramos una dosis de estímulo hace aproximadamente un mes”, declaró Warsh. “No anticipo decisiones sobre las reuniones. No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que nos quedan este año”, dijo este viernes 16 de octubre.

Bajan apuestas a favor de aumentos a tasa de la Fed

Los inversores redujeron sus perspectivas sobre lo que pasará en la próxima reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre. La probabilidad de un aumento a la tasa, que rondaba 27 por ciento antes de que hablara Warsh, cayó por debajo de 15 por ciento tras sus declaraciones, lo que llevó al dólar a ceder ligeramente.

“Estaba claro que no iba a ofrecer nada a lo que el mercado pudiera aferrarse como una señal restrictiva”, escribió Derek Tang, economista de Monetary Policy Analytics, en una nota a clientes.

La Fed elevó la tasa en 25 puntos base en septiembre, el primer aumento desde 2023. La decisión contó con el respaldo de los 19 responsables de la política monetaria, y una mayoría también consideró probable otro incremento este año.

Warsh comentó que “el mundo se ha ajustado en términos generales a nuestras expectativas” desde la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en septiembre. Algunos miembros de la Fed reiteraron en las últimas semanas que podrían ser necesarios nuevos aumentos de la tasa de interés, pero enfatizaron que tienen tiempo para recopilar datos económicos antes de volver a actuar.

“Junto con otros comentarios recientes de participantes del FOMC, las declaraciones de Warsh indican que el FOMC está encaminado a hacer una pausa en octubre”, consideraron economistas de Goldman Sachs liderados por Jan Hatzius en una nota, y agregaron que esperan un último aumento en diciembre.

¿Qué piensa el presidente de la Fed sobre la Inteligencia Artificial?

Warsh reiteró su visión optimista sobre la inteligencia artificial y la calificó como la innovación más importante de la economía mundial durante su vida. Sin embargo, también advirtió que podría estar impulsando la demanda a corto plazo.

El presidente de la Fed dijo que, como banquero central, se toma en serio la nueva tecnología, pero también la analiza “con sobriedad y responsabilidad”.

“Obviamente está afectando el lado de la demanda de la economía antes de que vaya a afectar el lado de la oferta”, comentó Warsh. “Si eres un banquero central y tu tarea es tratar de garantizar precios estables y pleno empleo, tienes que reconocer a la IA como un shock”.

Si bien a mediano plazo se trata de un shock positivo de oferta, sostuvo Warsh, actualmente está impulsando aumentos de la demanda agregada y el impacto de la IA sobre el empleo es incierto.