Mayor inflación en EU ‘tira’ a las bolsas y presiona al peso

Las cifras de inflación en Estados Unidos elevaron las expectativas de un endurecimiento en la política monetaria de la Fed, lo que impactó en los mercados, con pérdidas en el peso y las bolsas. (El Financiero):

La inflación en Estados Unidos se aceleró en septiembre, impulsada por los precios de los energéticos, lo que aumentó las apuestas de que la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas de interés, y esto ocasionó pérdidas en los mercados financieros a nivel global, con caídas en los índices bursátiles y en el peso mexicano.

En Wall Street, el Nasdaq retrocedió 1.88 por ciento, le siguió el S&P 500 con un descenso de 1.11 por ciento, mientras que el Dow Jones restó 0.09 por ciento. En México, los dos centros bursátiles retrocedieron; el S&P/BMV IPC bajó 0.26 por ciento, y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, disminuyó 0.23 por ciento.

En las primeras horas de este jueves en Asia, las mayores pérdidas se registraban en los índices de referencia de Corea y Japón, con 7.33 y 3.75 por ciento, respectivamente.

La Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos informó que la inflación anual se aceleró a 3.7 por ciento anual en septiembre, su mayor avance en cuatro meses, y por arriba de las expectativas de los analistas, de 3.7 por ciento. Los productos energéticos lideraron las presiones, con un alza anual de 35.3 por ciento, destacando el combustóleo, con 74.2 por ciento, y las gasolinas, con 34.9 por ciento.

Por su parte, el índice subyacente aumentó de 2.4 por ciento en agosto, a 2.6 por ciento en septiembre, lo que generó preocupaciones de que las presiones en los energéticos se estén traspasando a otros rubros del consumo.

Peso El repunte de la inflación en EU presionó a las bolsas y al tipo de cambio en México. (El Financiero).

“Los principales índices bursátiles borraron sus ganancias previas a la apertura después de que el informe de inflación de septiembre sugiriera que las presiones inflacionarias se están extendiendo más allá del sector energético”, señaló Angelo Kourkafas, estratega de inversión en Edward Jones.

James Knightley, economista en jefe para Estados Unidos de ING Bank, indicó que la inflación subyacente de septiembre fue más alta de lo esperado, lo que ha reforzado la opinión de que la Fed tiene más trabajo por hacer para contener las presiones inflacionarias.

“Los datos inflacionarios de EU han vuelto a poner sobre la mesa una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en octubre y han provocado una venta masiva, tanto de acciones como de bonos”, indicó James Reilly, economista de mercados en Capital Economics.

El Peso amplía sus pérdidas

En tanto, el peso amplió sus retrocesos al depreciarse 0.61 por ciento, después de que los datos del Banco de México situaron al tipo de cambio en los 18.4888 pesos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, detalló que el tipo de cambio se encuentra nuevamente en un nivel de sobreventa, lo que podría dar paso a una corrección parcial a la baja.

Aunque destacó que esto no implicaría un cambio de tendencia y dado que las presiones al alza persisten y son fuertes, lo más probable es que en las próximas jornadas el tipo de cambio se dirija hacia el nivel clave de 18.70 unidades.

Wall Street y las bolsas de México retrocedieron por el repunte de la inflación en Estados Unidos y el temor a nuevas alzas de tasas. (El Financiero).

Alza de tasas, más probable

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia LATAM, detalló que, el mercado ya incorpora un escenario de política monetaria más restrictiva para lo que resta de 2026, ante la posibilidad de nuevos incrementos en las reuniones de octubre y diciembre por parte de la Fed.

Sin embargo, consideran que todavía no está completamente descontada la magnitud de los ajustes ni la duración de las tasas elevadas durante el primer semestre de 2027.

“La persistencia inflacionaria podría obligar a la Fed a prolongar su postura restrictiva, generando presiones adicionales sobre los rendimientos de los bonos y mayor volatilidad en los mercados”.

“Está más claro que nunca que la inflación es persistente y va en la dirección equivocada. Si bien esperamos que la Reserva Federal haga una pausa en los cambios de tasas en octubre, prevemos que las subidas de tasas se reanudarán en diciembre”, dijo a Bloomberg,

Skyler Weinand de Regan Capital. De igual manera, las especulaciones en torno a los futuros movimientos de política monetaria por parte del ente monetario en Estados Unidos brindaron una mayor fortaleza para el billete verde.

Tipo de cambio definirá desacople monetario

Banco de México (Banxico) se desacoplará de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos el mayor tiempo posible; sin embargo, será una mayor presión en el tipo de cambio, lo que podría orientarlo a cambiar esta postura, consideró Jorge Marmolejo, VP portafolio manager en Franklin Templeton México.

En un webinar, apuntó que el banco central mexicano tiene razón en señalar que la economía local y la de Estados Unidos viven un momento distinto, por lo que no deben seguir sus acciones de forma mecánica.

“Banxico va a seguir con la idea de mantenerse y probar qué pasa con spreads bajos. Si empezamos a ver presión en la inflación y en el tipo de cambio, Banxico va a reaccionar y tratará de seguir a la Fed, pero creo que lo van a intentar. No sé si sean tan valientes para ir en sentido contrario”, resaltó el experto.