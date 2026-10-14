Wall Street abre con pérdidas tras publicación de datos de inflación en EU: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street operan con movimientos negativos, después de que los datos de inflación al consumidor evidenciaron mayores presiones inflacionarias, lo que incentivó la narrativa de que la Fed deberá adoptar una postura más restrictiva.

El Nasdaq retrocede 1.31 por ciento, situándose en los 26 mil 883.45 enteros, seguido por el S&P 500 con un retroceso de 0.79 por ciento, ubicándose en las 7 mil 875.15 unidades, seguido por el Dow Jones que baja 0.11 por ciento, en los 51 mil 653.00 puntos.

De acuerdo con analistas de Grupo Financiero Ve por Más, el tono de la jornada está siendo marcado por la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, que mostraron el efecto de los elevados precios del petróleo, lo que está empujando los rendimientos de los bonos del tesoro y arrastrando el desempeño de los mercados accionarios.

Del lado de Europa, los principales índices muestran avances generalizados; el FTSE 100 de Londres avanza 0.66 por ciento, en los 10 mil 720.77 puntos, el CAC 40 de Francia gana 0.61 por ciento, a 7 mil 875.15 unidades, el DAX de Alemania sube 0.23 por ciento, en los 25 mil 317.55 enteros, y el IBEX 35 de España se incrementa 0.03 por ciento, colocándose en los 19 mil 216.10 puntos.

¿Cómo opera HOY la Bolsa Mexicana de Valores?

En nuestro país, los centros bursátiles presentan resultados mixtos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores registra un descenso de 0.60 por ciento, colocándose en las 66 mil 564.44 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 349.47 enteros, con una baja de 0.58 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) sube 0.74 por ciento y cotiza en los 94.84 dólares por barril, mientras que el Brent cede 0.05 por ciento, situándose en los 105.64 billetes verdes por unidad.