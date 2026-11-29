La reconstrucción de esta avenida, en el marco del 2026, el Año de las Obras en el Estado de México, requirió trabajos especiales de ingeniería.

Después de décadas de circular por una vialidad en malas condiciones, más de 15 mil habitantes de Ecatepec cuentan con una avenida Recursos Hidráulicos reconstruida con concreto hidráulico, una superficie de mayor resistencia ante el tránsito vehicular y las condiciones del suelo en esta zona del municipio.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la obra que permitirá reducir los tiempos de traslado de trabajadores y estudiantes, además de facilitar la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de reparto de mercancías.

La reconstrucción de esta avenida, en el marco del 2026, el Año de las Obras en el Estado de México, requirió trabajos especiales de ingeniería debido a los hundimientos naturales del terreno lacustre. Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, explicó que fue necesario renovar la base de la vialidad.