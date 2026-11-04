Delfina Gómez pone en marcha Centro de Mando de Búsqueda Inmediata en EdoMéx para acelerar la localización de personas

Delfina Gómez Álvarez puso en operación el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata en el Edomex.

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en operación el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata en el Estado de México, que permitirá coordinar a las instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas, compartir información y activar acciones desde el primer momento en que se tenga conocimiento de un caso.

Esta acción se suma a la estrategia nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, mediante una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y la actuación inmediata de las autoridades.

Con la puesta en marcha de este Centro de Mando, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su determinación de atender una de las principales demandas de las familias de personas desaparecidas: que las instituciones actúen sin demora, de manera coordinada y mantengan el seguimiento de las acciones de búsqueda.

La coordinación operativa estará a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), órgano administrativo desconcentrado de la Consejería Jurídica, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Centro de Mando concentrará las alertas nacionales y los reportes de desaparición de los que tengan conocimiento las instituciones participantes, para establecer comunicación directa entre sus enlaces y activar las acciones que correspondan a cada autoridad, sin esperar a que concluyan las actuaciones de otras instancias.

Para fortalecer estas tareas, contará con herramientas tecnológicas y de videovigilancia que permitirán el monitoreo, análisis e intercambio de información para agilizar las labores de localización y dar seguimiento permanente a las acciones de búsqueda.

Este esquema de coordinación interinstitucional permitirá desarrollar acciones transversales y simultáneas, con respeto a las atribuciones de cada dependencia, sin sustituir las funciones de las autoridades responsables de la búsqueda, la seguridad pública o la investigación de los delitos.

En la puesta en operación estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Jesús George Zamora, Consejero Jurídico; Juan Carlos Valdés, Director de Análisis y Contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, y Avelino Blanco Guido; Comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de México.