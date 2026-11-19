el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y El Secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, entregaron la propuesta integrada por las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de México.

Sin nuevos impuestos, ni aumentos a las contribuciones existentes y sin contratación de deuda pública, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez presentó a la LXII Legislatura el Paquete Fiscal 2027, que contempla un presupuesto de 433 mil 802 millones de pesos, 5.7 por ciento más respecto al ejercicio anterior, con prioridad en el bienestar social, la seguridad y la infraestructura.

En representación de la Gobernadora, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, entregaron la propuesta integrada por las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios, Presupuesto de Egresos, reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, y la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza el Refinanciamiento y/o Reestructura de la Deuda Pública Directa.

“El sentido social de este Paquete Fiscal responde a uno de los principios fundamentales para profundizar la transformación: por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, a los mexiquenses les decimos, hoy y siempre: este dinero será bien cuidado, tienen en la Gobernadora una férrea defensora del dinero público”, afirmó Horacio Duarte Olivares.

Oscar Flores Jiménez destacó que la propuesta mantiene una política de disciplina financiera, con 344 mil 919 millones de pesos de gasto programable para salud, educación, infraestructura, seguridad y bienestar, así como 88 mil 884 millones de pesos de gasto no programable para cubrir obligaciones financieras y recursos destinados a los municipios.

“Cada recurso autorizado debe tener un destino justificado, un ejercicio transparente y resultados verificables. Esa es nuestra responsabilidad ante esta soberanía y ante la ciudadanía”, señaló el Secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez.

En materia social, el proyecto destina 231 mil 330 millones de pesos al eje de bienestar y plantea un incremento de 7 por ciento a los programas sociales. También considera recursos adicionales por 2 mil 324 millones de pesos para salud y seguridad social, con el propósito de mejorar la atención médica, la infraestructura hospitalaria y el abastecimiento de medicamentos.

Para inversión pública se proponen 20 mil 405 millones de pesos destinados a obras de movilidad, transporte público, desarrollo urbano, agua potable, alcantarillado, infraestructura educativa, medio ambiente y campo. De este monto, 2 mil 500 millones de pesos corresponden al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios (FEFOM), además de contemplar 4 mil 684 millones de pesos para el mejoramiento de caminos y vialidades.

En seguridad y construcción de paz se consideran 36 mil 845 millones de pesos, mientras que para el eje transversal igualdad de género se proponen 13 mil 874 millones de pesos. Asimismo, el proyecto contempla recursos para el Plan Integral de la Zona Oriente, que reúne acciones de infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud.

En materia fiscal, la iniciativa considera 28 subsidios y tres nuevos incentivos, además de conservar el subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para unidades privadas, con beneficios económicos estimados en más de 8 mil millones de pesos para la ciudadanía y el sector empresarial.

Las reformas al Código Financiero buscan simplificar trámites, mejorar la eficiencia recaudatoria y garantizar mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, bajo principios de responsabilidad hacendaria y justicia fiscal.

El Presidente de la Directiva de la LXII Legislatura, Vladimir Hernández Villegas, reconoció la disposición del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez para mantener una comunicación cercana y respetuosa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Señaló que el Congreso analizará el Paquete Fiscal 2027 con prioridad en la estabilidad económica, la justicia social y el bienestar de las familias mexiquenses.

Durante el acto, realizado en el Palacio del Poder Legislativo, participaron José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y Osvaldo Cortés Contreras, Presidente de la Comisión Legislativa de Finanzas Públicas, así como integrantes de la LXII Legislatura.

El Paquete Fiscal 2027 será analizado y discutido por las y los diputados locales, quienes determinarán su aprobación para el próximo ejercicio fiscal.