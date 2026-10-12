Revisa Delfina Gómez avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Edomex

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez participó en una reunión de trabajo encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con la presencia de Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, para evaluar los avances del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, estrategia del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las necesidades prioritarias de las familias de esta región históricamente olvidada.

“Esta tarde acudí a reunión con la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, con integrantes de los Gabinetes federal y estatal, así como con Presidentas y Presidentes Municipales, para en conjunto revisar avances en la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente, que impulsa nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó la Mandataria estatal en sus redes sociales.

Durante el encuentro, representantes de los tres órdenes de gobierno evaluaron las acciones del plan, que busca mejorar las condiciones de vida de la población de los 10 municipios que integran la estrategia: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco Solidaridad.

“En la reunión, dimos seguimiento a temas de salud, educación, agua y predios para preparatorias, todo con el fin de continuar transformando la Zona Oriente del #EdoMéx y revertir el abandono en que se encontraba”, precisó la Gobernadora Delfina Gómez.

También participó Armando Quintero Martínez, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Por parte del Gobierno del Estado de México asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas; Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua; Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud, y Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad.