1.9 millones de mexiquenses salen de la pobreza durante gobierno de Delfina Gómez

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que un millón 900 mil mexiquenses han salido de la pobreza.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que un millón 900 mil mexiquenses han salido de la pobreza, de los cuales 375 mil superaron la condición de pobreza extrema, gracias a la política social implementada en la entidad.

Durante su mensaje de rendición de cuentas, la mandataria señaló que en tres años de gobierno se destinaron más de 54 mil millones de pesos a programas sociales, entre ellos Mujeres con Bienestar y Alimentación para el Bienestar, además de acciones coordinadas con el Gobierno de México para atender a personas con discapacidad.

El programa Mujeres con Bienestar acumula recursos por más de 27 mil millones de pesos y ha beneficiado directamente a más de un millón de mexiquenses. El esquema contempla apoyos económicos y servicios médicos, educativos, psicológicos y jurídicos, además de seguro de vida.

A través de Alimentación para el Bienestar, el Gobierno del Estado de México entrega canastas alimentarias a más de 570 mil mujeres de entre 50 y 64 años, como parte de los programas dirigidos a mejorar las condiciones económicas y alimentarias de las familias.

En coordinación con el Gobierno de México, durante 2026 también se han otorgado más de 67 mil 500 apoyos monetarios bimestrales a personas con discapacidad permanente, mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

La Gobernadora también anunció el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, que comenzará a operar durante el último trimestre del año con 20 clínicas y un padrón inicial de 300 mil personas. Las unidades ofrecerán consultas de primer nivel, estudios de laboratorio, lentes oftalmológicos y medicamentos gratuitos a mujeres de 18 a 64 años en situación de pobreza y con carencia de acceso a servicios de salud, así como a sus hijas e hijos.

Tras presentar este balance de política social, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que mantendrá durante los próximos tres años la atención en alimentación, salud, educación y bienestar, con programas dirigidos principalmente a familias que enfrentan mayores carencias.