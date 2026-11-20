En la ciudad de Puebla se prevé una temperatura mínima de 10.3 grados Celsius y una máxima de 22.7 grados. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 21 de noviembre condiciones climáticas variadas en Puebla y Morelos, con mañanas frescas y tardes templadas, así como cielo de medio nublado a nublado.

Se esperan vientos ligeros en ambas entidades, mientras que los sistemas atmosféricos que influyen en otras regiones del país no tendrán un impacto directo en esta zona.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos este sábado?

En la ciudad de Puebla se prevé una temperatura mínima de 10.3 grados Celsius y una máxima de 22.7 grados. El cielo permanecerá medio nublado y se esperan vientos de 6 kilómetros por hora.

En el municipio de Puebla, el termómetro oscilará entre los 10 y 23 grados Celsius durante el día.

Para Cuernavaca, Morelos, el clima será más cálido, con una mínima de 11.7°C y una máxima de 23.7°C. El cielo estará nublado, con un viento de 4 km/h. Sus municipios verán temperaturas entre 11°C y 24°C. Cuernavaca se posiciona como la ciudad más cálida de la zona.

¿Habrá probabilidad de lluvia en la región este sábado?

Cholula, en Puebla, será la zona más fresca, con una mínima de 9.7°C y una máxima de 21.3°C. El cielo estará medio nublado y el viento soplará a 6 km/h. En Santa Isabel Cholula, las temperaturas se esperan entre 9°C y 22°C.

Por el momento, no se anticipa probabilidad de lluvias para ninguna de las ciudades principales de Puebla y Morelos. Las condiciones atmosféricas se mantendrán estables. Los vientos serán ligeros en toda la región, con velocidades entre 4 km/h y 6 km/h, lo que favorece un ambiente tranquilo.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la región?

El pronóstico para los próximos tres días en Puebla y Morelos es el siguiente:

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 22°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 23 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 10°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra un patrón similar. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23°C y las mínimas estarán alrededor de los 10°C a 11°C. Se mantendrán condiciones de cielo nublado a medio nublado, sin probabilidad de lluvias significativas y con vientos moderados.

¿Qué se recomienda para este clima en Puebla y Morelos?

Frente a las mañanas frescas y tardes templadas, se aconseja vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Es importante mantenerse hidratado. Si se realizan actividades al aire libre, usar protector solar en las horas centrales del día, a pesar de la nubosidad.

Para las primeras horas del día, se sugiere ropa abrigadora como suéteres o chamarras ligeras. Por la tarde, se podrá optar por prendas más frescas. No se prevén condiciones que requieran paraguas. Se recomienda estar atento a los avisos del SMN si el pronóstico cambia para los próximos días.

¿Dónde consultar información oficial del clima en México?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen datos precisos sobre las condiciones atmosféricas y cualquier alerta relevante para la seguridad de la población en Puebla y Morelos.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.