Así estará el clima en la Puebla y Morelos este jueves 19 de noviembre.

Para el jueves 19 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día con temperaturas frescas en Puebla y Morelos, con probabilidad de lluvias fuertes en algunas zonas del estado de Puebla. Un frente frío estacionario influirá en las condiciones atmosféricas de la región central del país.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este jueves?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 21°C. El viento soplará a 7 km/h, con un cielo medio nublado. Los municipios como Puebla capital experimentarán rangos entre los 9°C y 22°C.

Por su parte, Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 11°C y una máxima más cálida de 22.3°C, con vientos suaves de 4 km/h. Cholula, Puebla, será la más fría con una mínima de 8°C y máxima de 19.7°C. En San Andrés Cholula, las temperaturas estarán entre 11°C y 22°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos mañana jueves?

El SMN indica que el frente frío número 6, junto a una vaguada en altura, generará lluvias fuertes en zonas del estado de Puebla. Esto contrasta con Morelos, donde la probabilidad de precipitación es baja y el cielo se mantendrá medio nublado.

Las condiciones atmosféricas en la región central del país estarán dominadas por un ambiente fresco, especialmente durante la mañana y la noche. Los vientos se mantendrán ligeros, con velocidades que no superarán los 7 km/h en las principales ciudades de la zona.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la región?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 21°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Se observa una tendencia a un ligero aumento en las temperaturas máximas hacia el fin de semana, con cielos que pasarán de medio nublado a poco nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables alrededor de los 9°C en gran parte de la zona.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en las mañanas y noches, se aconseja abrigarse bien, usar capas de ropa y proteger a niños y adultos mayores. Mantener una buena hidratación es clave, incluso si no se siente calor intenso durante el día.

Para quienes salgan durante el día, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra, pues las temperaturas pueden variar. En las zonas del estado de Puebla con probabilidad de lluvia, es prudente tener un paraguas a mano para evitar sorpresas.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.