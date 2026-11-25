Los mexicanos fueron capturados en el narcolaboratorio en una comunidad de Nigeria. (Foto: Agencia Antidrogas de Nigeria)

Cinco ciudadanos mexicanos fueron detenidos en Nigeria durante un operativo contra un laboratorio industrial de metanfetaminas instalado en una zona residencial de la ciudad de Enugu, en el sureste del país africano, informó la Agencia Nacional para la Aplicación de la Ley contra las Drogas de Nigeria (NDLEA).

La operación permitió desmantelar una instalación clandestina dedicada presuntamente a la producción de drogas sintéticas, además de detener a otros sospechosos, entre ellos un ciudadano nigeriano señalado por las autoridades como presunto responsable de la organización criminal.

De acuerdo con el comunicado difundido por la NDLEA, los cinco mexicanos fueron arrestados durante una intervención realizada en una propiedad ubicada en la localidad de Abakpa Nike, en Enugu. El operativo también permitió asegurar sustancias químicas y equipos utilizados para la fabricación de metanfetamina.

El caso llamó la atención por la presencia de ciudadanos mexicanos en una instalación de producción de drogas sintéticas en África. Sin embargo, la nacionalidad de los detenidos no demuestra por sí misma que pertenezcan a algún cártel mexicano ni establece una relación con organizaciones criminales de México.

¿Quiénes son los cinco mexicanos detenidos en Nigeria?

La NDLEA identificó a los cinco mexicanos como especialistas en la producción de metanfetamina a escala industrial. El principal señalado es Oscar Ramos Cárdenas, a quien la agencia atribuye el liderazgo técnico del grupo.

Los otros cuatro fueron identificados como Juan Antonio Sarabia Cabrera, Luis Enrique García Amador, José Alejandro Rentería Reyes y Salomón Cabanillas Torres.

Los mexicanos ingresaron a Nigeria con pasaportes falsos. (Foto: Agencia Antidrogas de Nigeria)

Según la investigación, los cinco mexicanos habrían ingresado a Nigeria con pasaportes argentinos, colombianos y chilenos falsificados, después de que las autoridades migratorias les negaran la entrada en agosto. Posteriormente habrían viajado desde Colombia, pasando por Francia y Benín, para ingresar por tierra al territorio nigeriano en septiembre.

La agencia también señaló a Chuks Enoch Ezeike, de 63 años, conocido como ‘Over Size’, como el presunto coordinador local y propietario del laboratorio.

¿Cuánta droga encontraron en el narcolaboratorio de Nigeria?

Durante el operativo, las autoridades aseguraron mil 512 kilogramos de metanfetamina, entre producto terminado y sustancias que todavía estaban en proceso de elaboración. La NDLEA estimó su valor en 226.8 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 303 mil 913 millones de nairas.

También decomisaron 6.68 toneladas de 20 tipos de sustancias químicas precursoras y esenciales, además de equipo industrial para la fabricación de drogas sintéticas.

La investigación, iniciada en abril de 2026, permitió seguir los movimientos de los sospechosos durante varios meses. La agencia indicó que desplegó más de 200 elementos para ejecutar los cateos simultáneos.

El presidente de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, advirtió que Nigeria no permitirá que organizaciones criminales extranjeras utilicen su territorio como centro de producción o almacenamiento de drogas.