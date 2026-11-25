Soluciones Comerciales Tecnológicas y de Protección Ambiental es la empresa a través de la cual Antonio Carlos Santos habría ofrecido servicios a PEMEX. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Antonio Carlos Santos, exfutbolista del América, compartió detalles acerca de las acusaciones que ha hecho contra Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa a la que denunció públicamente por presuntamente deberle millones de pesos.

El exjugador, considerado una leyenda de las Águilas del América, afirma haber brindado sus servicios a Pemex a través de su empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas y de Protección Ambiental (SCTPA); sin embargo, no habría recibido el pago correspondiente.

Ante ello, Antonio Carlos Santos pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues busca que la empresa liquide la supuesta deuda que tiene con él: “No es una confrontación, solo justicia. Es lo único que pido”, dijo ante los medios de comunicación.

¿Por qué Pemex presuntamente le debe dinero a Antonio Carlos Santos?

En un encuentro con los medios de comunicación, el exjugador del América explicó que Pemex buscó los servicios de SCTPA durante la pandemia por COVID-19, luego de que la empresa presentó una propuesta técnica y económica que fue aprobada por la petrolera.

Tras ello, comenzó a trabajar en las instalaciones de Abkatún-A, Pol-A y Litoral-A, ubicadas en la Región Marina Suroeste de México. Antonio Carlos Santos indicó que su empresa realizó un análisis de riesgo de procesos.

“Es un plan de respuesta a emergencias. Cuando tienes un problema mayor en una plataforma, debes saber cuáles son las rutas”, comentó, aunque explicó que se trata de una materia mucho más compleja.

Antonio Carlos Santos exige pagos por servicios a Pemex (Foto: Cuartoscuro).

Para este tipo de trabajos, Santos indicó que se requiere personal con estudios especializados: “Si nosotros hacemos una actualización, tienes que subir con una cuadrilla de 14 por 14, unas 15 personas. Debemos tener gente preparada, la mayoría con doctorados”, comentó.

Antonio Carlos Santos también indicó que fue directamente Pemex quien aceptó la propuesta y firmó la aprobación: “Pemex me solicita el trabajo, le presento la propuesta técnica-económica, firman de aceptado. ¿Cómo aceptan el trabajo si no tengo contrato?”, cuestionó.

¿Cuánto dinero le debería Pemex a Antonio Carlos Santos?

Antonio Carlos Santos explicó que, para realizar los pagos a SCTPA por sus servicios, Pemex utilizó empresas intermediarias: Pipsa y Subtec. El exfutbolista indicó que ambas realizaron la dispersión de los recursos en tiempo y forma.

No obstante, los problemas comenzaron cuando se contrató a Mexxus Drilling International como intermediaria, debido a que, de acuerdo con el exfutbolista, no les entregaron los pagos correspondientes por su trabajo.

“Si ustedes pueden ver, la cantidad es de 181 millones de pesos que nos deben de 21 servicios. Aquí están todas las cosas”, dijo mientras mostraba un documento en el que estaban registrados todos los servicios que supuestamente brindó a Pemex.

También indicó que es falso que se trate de un problema entre particulares, debido a que fue Pemex quien lo contrató y no Mexxus Drilling International: “Nosotros no tenemos ningún convenio privado con ellos”, indicó.

¿Qué le pide Antonio Carlos Santos a Claudia Sheinbaum?

Antonio Carlos Santos pidió, una vez más, ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para que pueda obtener el pago por sus servicios, especialmente porque afirma que tiene deudas con las personas que contrató para realizar el trabajo.

“Lo único que necesito es que la presidenta vea que las autoridades la están engañando al decir que es un tema entre privados. No puede ser un tema entre privados porque Pemex dice que yo no tengo un contrato directo con ellos. Pero ¿cómo me dejaron subir a las plataformas?, ¿cómo recibieron mis servicios?, ¿cómo tengo los oficios firmados?, ¿cómo aceptaron las propuestas?”, dijo.

El exjugador del Club América también señaló que no busca confrontar a nadie e incluso intentó resolver este problema durante años en privado; sin embargo, al no obtener una respuesta satisfactoria, decidió hacerlo público para buscar justicia.