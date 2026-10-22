Productor acusa a Edson Álvarez de presunta falsificación de certificados de COVID-19: ‘Cobraba 500 dólares’

El productor afirma que entre los famosos que compraron los certificados falsos de vacunación se encuentran Yolanda Andrade y Héctor Bonilla. (Foto: imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Juan José López Ordóñez volvió a hacer una acusación en contra del futbolista Edson Álvarez, quien actualmente juega en el West Ham United, en esta ocasión debido a que presuntamente operaba en una red de certificados falsos.

El productor, quien previamente señaló al jugador de la Selección Nacional como cómplice en el secuestro del que fue víctima, explicó que los documentos apócrifos tenían por objetivo acreditar la vacunación contra COVID-19 durante la emergencia sanitaria.

Con ello, las personas simulaban contar con todas las dosis aplicadas. Una práctica en la que habrían incurrido actores, cantantes, conductores de televisión, empresarios y deportistas, de acuerdo con el testimonio del productor.

“No participé en los hechos, pero fui testigo. La carga moral es muy fuerte y aquí estoy dando la cara”, comentó el productor en una reciente conferencia de prensa, en donde identificó al jugador Edson Álvarez como presunto integrante de la red.

¿Cómo funcionaba la red de certificados falsos? El supuesto rol de Edson Álvarez

Juan José López Ordóñez explicó, en una entrevista con la revista TVNotas, que en la red supuestamente estaban involucrados Edson Álvarez; Jonathan Toache, el suegro del jugador; y Diana Magaña, quien es doctora.

En conjunto, desarrollaron una plataforma que llevaba por nombre ‘Resistencia’, a través de la cual realizaban hackeos para emitir los certificados de vacunación contra COVID-19 con código QR.

Los certificados eran un requisito para viajar durante la pandemia por COVID-19, por lo cual muchas personas necesitaban obtenerlos. Es aquí donde comenzaba la participación de la supuesta red.

Edson Álvarez es acusado por productor (Foto: Cuartoscuro).

“Se enviaban los datos del interesado a la plataforma, y estos hackeaban el número de lote, el nombre de la vacuna y el lugar de expedición, como Campo Marte o Azcapotzalco, y lo emitían”, explicó el productor en entrevista con la publicación.

De esta forma, las personas que contrataban sus servicios no necesitaban presentarse a colocarse las vacunas, sino únicamente pagar por la generación del certificado falso con el código QR.

“Te entregaban un certificado médico con todos los sellos y firmas correspondientes. Todo esto lo operaba el suegro de Edson, al principio yo no sabía, pero después me enteré y me convertí en testigo”, añadió Juan José López en una conferencia de prensa.

¿Cuánto costaban los certificados de vacunación falsos?

Juan José López explicó que cualquier persona podía acudir para contratar los servicios de la red: desde ciudadanos alejados de la vida pública hasta clientes que, afirma, eran VIP.

“Iban muchos actores, cantantes, empresarios, y hasta deportistas de otras disciplinas”, dijo en el encuentro con los medios de comunicación, en declaraciones recogidas por el diario La Jornada.

Los documentos apócrifos tenían un precio elevado: “Se entregó a más de 27 mil personas, con un cobro de 500 dólares (unos 9 mil pesos mexicanos) por certificado”, comentó a TVNotas.

El productor afirmó que, a través de esta actividad, los responsables de operarla hicieron “una fortuna” e indicó que el dinero se repartía entre todas las personas que formaban parte de la organización.

Entre las personas que presuntamente adquirieron uno de los certificados falsos de vacunación, de acuerdo con el productor, se encuentran celebridades como Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Jay de la Cueva, Natalia Lafourcade, Alfredo Adame, Héctor Bonilla, Karina Velasco, Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel y Michel Franco.

Gerardo Rincón, abogado de Juan José López Ordóñez, asegura que el productor tiene las bases para hacer esta denuncia pública. Hasta este momento, no existen investigaciones oficiales por parte de las autoridades sobre el caso.

Tampoco se han pronunciado al respecto Edson Álvarez ni los famosos que supuestamente compraron un certificado de vacunación falso.

Edson Álvarez fue parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué pasó con la presunta red de certificados falsos de Edson Álvarez?

El productor aseguró a TVNotas que las oficinas donde operaba la presunta red se encontraban en Polanco; sin embargo, vaciaron esta locación durante 2024 y se llevaron todas las computadoras que utilizaban para las actividades ilícitas.

“Se llevaron servidores y computadoras cuando fue mi secuestro, pero aún ellos las tienen en existencia”, comentó. Aunque López Ordóñez afirma que no estuvo involucrado en esta red, dijo durante la conferencia de prensa que está dispuesto a dar la cara si es que tiene alguna responsabilidad al respecto.

Esta acusación se suma a las otras que ha hecho el productor Juan José López Ordóñez contra Edson Álvarez, a quien señaló por supuestamente deberle 3.5 millones de pesos por la producción de un documental y estar involucrado en su secuestro.