Alfredo Adame es declarado culpable por discriminación: ¿Cuál es la sentencia que debe cumplir?

El pleito legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante entrará a una nueva etapa tras el fallo del juez. (Foto: Cuartoscuro)

Un juez dictó la sentencia de Alfredo Adame luego de ser declarado culpable por el delito de discriminación por comentarios en contra de la mamá de Gustavo Adolfo Infante.

Luego de la resolución de las autoridades, el presentador del programa De Primera Mano, aseguró que va a apelar pues no está conforme y buscará la pena máxima.

Alfredo Adame. fue declarado culpable por el delito de discrminación. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre la sentencia de Alfredo Adame?

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame tuvieron una reunión en los juzgados luego de que el ‘Golden Boy’ fuera declarado culpable por el delito de discriminación.

Después de algunas horas, el juez emitió la sentencia, la cual consta de pagar una multa y de cumplir con determinadas horas de servicio comunitario.

“Me explican que está condenado y finalmente se le dictó que tiene que pagar 67 mil 628 pesos como multa y 33 horas de servicio comunitario, ante la sociedad ya es un delincuente”, declaró el periodista en un encuentro con los medios.

Los abogados, por petición de Gustavo Adolfo, van a apelar la decisión con la intención de buscar la pena máxima por este delito, la cual es de 3 años en prisión.

“Nosotros no estamos conformes con la decisión del juez, hay elementos para imponer una pena mayor y vamos a apelarla (...) una sala debe ser la que conozca el caso”, explicó la defensa del presentador.

Agregó que también pedirán que Alfredo Adame emita una disculpa pública y pague una mayor multa, así como una garantía de que el ganador de La Granja VIP no va a repetir las agresiones verbales.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante?

Las diferencias entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante se hicieron más visibles a raíz de los ataques públicos que intercambiaron. Sin embargo, uno de los episodios que marcó el inicio de la disputa legal ocurrió en 2020, cuando Adame realizó declaraciones contra Elvia Inés Seañez, madre del conductor, a quien acusó de cometer distintos delitos y calificó como “bruja negra”.

Ante estas expresiones, Infante decidió llevar el caso ante las autoridades. En febrero de 2022, el periodista acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar la denuncia penal contra el actor.

En ese momento, el comunicador sostuvo que no permitiría que continuaran los señalamientos contra su mamá, quien entonces tenía 85 años. Su abogado también cuestionó las declaraciones de Adame por considerar que afectaban la dignidad y la reputación de la mujer.

Gustavo Adolfo Infante apelará la decisión del juez sobre la sentencia de Alfredo Adame. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Alfredo Adame fue vinculado a proceso por discriminación

En diciembre de 2022, Gustavo Adolfo Infante informó que Alfredo Adame había sido vinculado a proceso por el presunto delito de discriminación contra su madre. Esta determinación significó que el procedimiento penal continuaría, pero no representaba por sí misma una sentencia condenatoria.

Durante los meses siguientes, el conflicto siguió avanzando en el ámbito judicial, mientras los dos personajes continuaban haciendo declaraciones públicas sobre el caso.

¿Por qué Alfredo Adame estuvo seis horas en El Torito?

El 14 de junio de 2024, Alfredo Adame fue arrestado en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, conocido como ‘El Torito’, para cumplir una detención de seis horas.

El propio actor explicó que la medida se debía a que había insultado a un periodista. Gustavo Adolfo Infante señaló que la sanción estaba relacionada con el incumplimiento de medidas cautelares impuestas por las agresiones verbales contra él y su madre.