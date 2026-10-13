Aleks Syntek cancela gira en Europa por recomendación psiquiátrica: ‘Presenta un trastorno psicótico’

Aleks Syntek compartió una carta escrita por el médico psiquiatra Luis Solís Rojas, en la que se explica la condición actual del músico. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/Captura de pantalla)

Luego de anunciar su gira por ciudades como España, Alemania y Dublín, el músico Aleks Syntek pospuso el tour, con el que celebra 35 años de trayectoria, debido a la recomendación de su psiquiatra.

“El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito”, compartió el intérprete de ‘Duele el amor’ en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Además del clip, Aleks Syntek publicó una carta en la que el médico psiquiatra Luis Solís Rojas, con quien se atiende actualmente, explica que el artista no tiene recomendado viajar por largos periodos debido a que presenta un trastorno.

¿Qué dijo el psiquiatra de Aleks Syntek?

El médico Luis Solís Rojas explica en la carta que Aleks Syntek ha estado acudiendo a consultas privadas con él, tras las cuales le fue detectado un “trastorno psicótico no especificado”.

“Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales”, indica la carta compartida por el propio artista.

Con esta decisión se busca que el intérprete de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ logre avanzar en su recuperación y alcance “una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual”.

Luis Solís Rojas añadió que se trata de una medida temporal, ya que Aleks Syntek podrá volver a viajar largas distancias una vez que su condición lo permita. También indicó que, por ahora, la recomendación es suspender los viajes hasta diciembre de este año.

Aleks Syntek compartió la carta de su psiquiatra a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué es el trastorno psicótico no especificado que presenta Aleks Syntek?

Un trastorno psicótico no especificado es una categoría que se utiliza cuando una persona presenta síntomas de psicosis, pero la información disponible no permite determinar con precisión qué trastorno psicótico específico tiene, de acuerdo con un artículo de la National Library of Medicine.

La publicación también explica que este diagnóstico puede emplearse cuando los síntomas no cumplen todos los criterios de trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar con síntomas psicóticos, o cuando todavía no se cuenta con información suficiente para establecer una causa.

Por este motivo, el diagnóstico puede ser provisional y requerir una nueva evaluación conforme se conozca más sobre la evolución de los síntomas. Esto permitirá determinar si corresponde a una categoría diagnóstica más específica.

¿Qué pasará con la gira de Aleks Syntek por Europa?

Por el momento, los shows del Total Syntek Tour por Europa serán pospuestos, según compartió el músico en un video: “Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes. No se desesperen”, comentó.

El intérprete de ‘Aquí estoy yo’ también comentó que ofrecerá más información sobre la gira por España, Alemania, Reino Unido y Dublín, así como sobre las posibles nuevas fechas. Mientras tanto, sus conciertos en México siguen de acuerdo con lo planeado.

Aleks Syntek aseguró que su gira por Europa se realizará próximamente. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Por lo pronto sigo haciendo mis conciertos domésticos acá en mi país, en México y en las zonas cercanas”, dijo el artista, sin ahondar en los detalles del diagnóstico que recibió de su psiquiatra.

La información sobre el estado de salud mental del artista llega poco después de la polémica que protagonizó durante un concierto, cuando Aleks Syntek se peleó con algunos fans y los criticó por escuchar reguetón.

Tras lo ocurrido, explicó que reaccionó de esa manera porque había personas arrojando objetos y lastimando a adultos mayores y niños. También comentó que planeaba irse de México ante las críticas que recibió.