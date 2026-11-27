La escritora mexicana Ximena Santaolalla dijo estar profundamente conmovida por las reacciones tras relatar su caso, luego de que fuera publicada una entrevista donde denuncia públicamente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, por presunto abuso sexual infantil.

Santaolalla agradeció el mensaje de apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina del jueves mencionó que le envió un mensaje de solidaridad. “Y decirle todo el apoyo del Gobierno de México para presentara la denuncia”, añadió.

Ante ello, la escritora dijo estar conmovida.

“El mensaje de la presidenta me conmovió profundísimamente. Me pareció un mensaje de lo más cariñoso, sensible, me dejó sorprendida. Yo ya la consideraba una mujer sensible e inteligente”, apuntó en su mensaje, publicado por El País.

Santaolalla dijo que se sentía muy agradecida, pero también mucha responsabilidad ante los casos de abuso sexual infantil que hay en el país.

“Hay millones de casos como el mío. Ningún caso es igual al otro, pero hay millones de casos de abuso sexual y el hecho de que ella (la presidenta) le ponga atención al mío, no es porque el mío sea especial, es simplemente porque tengo la suerte de que se haya contado mi historia”, añadió.

La Secretaría de las Mujeres también publicó un posicionamiento tras el testimonio de Ximena Santaolalla, en el que expresa su solidaridad con la escritora y lo extiende a las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencias.

Ximena Santaolalla denuncia a Francisco Aguirre por abuso sexual infantil

La escritora narró para El País, en una entrevista publicada el pasado miércoles 25 de noviembre, el abuso sexual que sufrió de manera diaria durante varios años por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, quien presidió el conglomerado de Grupo Radio Centro hasta su reciente renuncia.

Santaolalla dijo que sufrió abusos entre los cinco y 14 años de edad, durante los años 1988 a 1997, tanto en su domicilio familiar en la Ciudad de México como durante viajes al extranjero.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, relató Santaolalla a El País.

La escritora narró estos hechos en su novela ‘Un jardín al fondo de la noche’ (2025). Sin embargo, esta es la primera vez que comparte que es autobiográfica.

Según indicó en la entrevista, la escritora decidió señalar públicamente al empresario al saber que sigue conviviendo con menores y tras advertir a otras cuatro posibles víctimas en su entorno.

“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad. Ya no quiero ser parte del sistema en el que este señor abusó de niños y vive con niños”, afirmó la autora, quien retomó la consigna de la francesa Gisèle Pelicot para exigir que tanto la vergüenza como las consecuencias “cambien de bando”.

Javier Aguirre, de 85 años, dejó su cargo en la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro apenas el pasado jueves 19 de noviembre. El cargo lo ocupó por 27 años. El puesto ahora será cubierto por su hijo.

De acuerdo a lo revelado por El País, la renuncia llegó justo después de que Santaolalla notificara que haría pública la denuncia, sin que el empresario haya respondido a las solicitudes de comentario del diario.

Santaolalla alertó sobre los abusos por parte de su padrastro a su madre, la escritora Adriana Abdó, en tres ocasiones cuando era niña. Fue hasta 1997, en un viaje a Nueva York, que Aguirre agredió a la menor en la misma cama en la que dormía con su madre. Ahí fue cuando él admitió los incidentes. No fue denunciado.

En abril de 2019, ante la prescripción del delito en la legislación mexicana de aquella época, modificada posteriormente cuando la Suprema Corte declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas y niños, la escritora presentó una denuncia en Francia por las violaciones sufridas en París, pero la justicia francesa la desestimó al tratarse de ciudadanos mexicanos residentes en México.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2026, Aguirre firmó un acuerdo de confidencialidad con la autora en el que se comprometía a realizar donaciones a tres asociaciones de protección infantil y difundir campañas de prevención en sus emisoras a cambio de evitar una denuncia penal, pacto que, según Santaolalla, quedó invalidado tras incumplir el empresario con los donativos.

Con información de EFE.