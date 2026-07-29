¿Qué es la psicosis posparto, trastorno que puede afectar la percepción de la realidad de una madre?

La psicósis posparto afecta a una de cada mil mujeres y personas gestantes.

Una de las preguntas clave en un juicio por asesinato que se lleva a cabo en Massachusetts es si la psicosis posparto llevó a una madre a matar a sus tres hijos.

Un jurado escuchó el lunes las declaraciones iniciales en el juicio de Lindsay Clancy, una exenfermera obstétrica en el Hospital General de Massachusetts. Ambas partes coinciden en que estranguló a sus hijos, de 5 años o menos, en 2023. Pero discrepan sobre si debe ser considerada penalmente responsable.

Clancy y su exesposo, Patrick Clancy, presentaron demandas en las que acusan a sus proveedores médicos de no diagnosticar y tratar adecuadamente su afección.

Esto es lo que hay que saber sobre el trastorno.

¿Qué es la psicósiso posparto?

Se estima que afecta solo a 1 o 2 de cada mil mujeres después del parto. Expertos de la Cleveland Clinic la describen como una emergencia de salud mental que afecta el sentido de la realidad de una persona.

Puede ocurrirle a cualquier persona después de dar a luz, pero las probabilidades son mayores en personas con ciertas afecciones de salud mental. En un artículo científico sobre el tema en 2023, investigadores de la Universidad Médica de Lublin, en Polonia, señalaron que aproximadamente la mitad de las personas con psicosis posparto tienen antecedentes de problemas psiquiátricos y que el factor de riesgo más común asociado con la afección es el trastorno afectivo bipolar, que provoca cambios extremos en el estado de ánimo.

Aunque la mayoría de las personas con psicosis posparto no dañan a sus hijos, las madres con casos graves pueden intentar hacerlo, y también pueden intentar hacerse daño a ellas mismas.

Los expertos afirman que es importante buscar ayuda inmediata si usted, su pareja o un familiar muestra señales de psicosis posparto.

Señales de la psicosis posparto

La psicosis posparto suele ocurrir a los pocos días de dar a luz, pero puede presentarse hasta seis semanas después.

Los síntomas pueden incluir alucinaciones, delirios, paranoia u otros cambios de conducta.

Una mujer también puede mostrar cambios en su estado de ánimo, como manía o depresión, pensamiento o conducta desorganizados, insomnio, irritabilidad o agitación.

Psicósis no es lo mismo que la depresión posparto

La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que también puede ser peligroso, pero es mucho más común. En un estudio de 2024 se encontró que las tasas en Estados Unidos alcanzaron el 19 por ciento en 2021. La depresión posparto es mucho más leve y afecta a aproximadamente 8 de cada 10 madres primerizas poco después del parto.

En la depresión posparto, los episodios de llanto y los sentimientos de tristeza no son suficientes como para interferir con la vida normal, y las madres deberían poder seguir cuidándose a sí mismas y a sus bebés.

Si la tristeza persiste por más de dos semanas, eso puede ser una señal de depresión posparto. Otras señales incluyen sentimientos intensos de desesperanza, ansiedad, pérdida de interés, sentimientos de culpa e inutilidad, poca energía y disminución de la concentración y del apetito. Las madres pueden preocuparse constantemente por sus bebés, no poder dormir o dejar de ducharse durante días. Incluso pueden tener pensamientos de hacerse daño.

La psicosis posparto es la enfermedad psiquiátrica posparto más grave.

¿Cuál es el tratamiento para la psicosis posparto?

Las madres con esta afección necesitan atención de salud mental con internación, lo que puede incluir hospitalización involuntaria. Los tratamientos incluyen medicamentos o terapia electroconvulsiva, un procedimiento realizado con anestesia en el que pequeñas corrientes eléctricas atraviesan el cerebro, provocando intencionalmente una breve convulsión.

Los expertos señalan que recibir ayuda desde las primeras etapas aumenta las probabilidades de lograr un buen resultado.