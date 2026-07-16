Lucha contra el desgaste emocional: Plantea psicóloga Ivonne Mancera estrategia hacia la armonía mental

Las personas que desarrollan estrategias de aceptación psicológica fortalecen su resiliencia y mejoran su bienestar frente a situaciones que no pueden controlar.

Intentar controlar todo puede convertirse en una de las mayores fuentes de desgaste emocional. Cuanto más esfuerzo dedica una persona a cambiar aquello que escapa de sus manos, más energía pierde y menor claridad conserva para responder a lo que realmente sí puede transformar.

La American Psychological Association ha documentado que las personas que desarrollan estrategias de aceptación psicológica fortalecen su resiliencia y mejoran su bienestar frente a situaciones que no pueden controlar.

Para la psicóloga y empresaria Ivonne Mancera Valdivia, este principio representa uno de los pilares que desarrolla desde IMCU, su propuesta de gimnasio mental digital, donde impulsa herramientas para entrenar los pensamientos y fortalecer la armonía mental desde la práctica cotidiana.

Su enfoque parte de una idea sencilla: la estabilidad emocional no depende de que desaparezcan los problemas, sino de la forma en que la mente decide relacionarse con ellos.

Durante años, muchas personas asociaron el bienestar con eliminar emociones incómodas o mantener una actitud positiva en todo momento. Sin embargo, la evidencia científica muestra cada vez con mayor claridad que aceptar una situación no significa resignarse. Significa reconocer la realidad para responder con mayor conciencia y tomar mejores decisiones.

En esa línea, Ivonne Mancera explicó que cooperar con el universo no implica esperar que las circunstancias cambien por sí solas. Para ella, significa dejar de invertir energía en aquello que no puede modificarse y dirigir esa misma energía hacia pensamientos, decisiones y acciones que sí dependen de cada persona.

Relación entre mente y resistencia

Cuando la mente abandona la resistencia constante, recupera espacio para observar, comprender y actuar. Ese cambio modifica la manera de interpretar los acontecimientos cotidianos y permite enfrentar la incertidumbre con mayor serenidad.

Desde IMCU, Mancera Valdivia desarrolla un entrenamiento progresivo que ayuda a fortalecer esa capacidad. En lugar de ofrecer soluciones inmediatas, propone ejercicios que permiten observar los pensamientos antes de convertirlos en una reacción automática. La práctica constante, sostiene, genera cambios más duraderos que cualquier impulso momentáneo de motivación.

“La armonía no aparece cuando desaparecen los problemas; aparece cuando dejas de permitir que cada problema tome el control de tu mente”, afirma Ivonne Mancera Valdivia.

Este enfoque también encuentra respaldo en las tendencias internacionales sobre bienestar. El World Happiness Report 2025 muestra que la salud mental, el sentido de propósito y la calidad de las relaciones influyen cada vez más en la percepción de felicidad.