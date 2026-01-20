Cris Steinman en México: arte, conciencia y transformación emocional

En un entorno donde las industrias creativas ganan peso como motores de valor cultural y económico, la llegada de Cris Steinman a México se presenta como una propuesta que conecta arte, desarrollo humano y experiencia emocional. Su exposición Entre la Superficie y el Latido reúne una colección de obras que exploran el territorio íntimo donde ocurre la transformación emocional, un espacio cada vez más relevante para marcas, empresas y audiencias que buscan experiencias con sentido.

Cortesía

La muestra es un recorrido visual por estados internos concretos —nostalgia, entusiasmo, poder, pasión, esperanza, duelo, calma, libertad y fuerza— traducidos en color, trazo y materia. Lejos de lo abstracto, cada pieza encarna emociones reales que dialogan con el espectador y lo invitan a reconocerse. El resultado es una experiencia estética que funciona también como ejercicio de introspección, alineada con una tendencia global: el valor de lo emocional como activo cultural.

El trabajo de Steinman destaca por el uso de técnicas mixtas, metales, fluidos y texturas que funcionan como metáforas del crecimiento humano. El color se convierte en lenguaje y la materia en movimiento vivo. En este sentido, Entre la Superficie y el Latido no solo exhibe obras, sino que propone una narrativa: la del proceso interno que ocurre cuando una persona se atreve a verse, a sentir, a romperse y a renacer.

Cortesía

La exposición estará abierta del 17 al 24 de enero, de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en Edgar Allan Poe, Parque Lincoln, Polanco II Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con entrada libre, lo que amplía su alcance a públicos diversos y refuerza su carácter incluyente.

Cris Steinman es artista visual y experta en desarrollo humano. Su práctica parte de una convicción clara: el arte es un lenguaje del alma y una vía auténtica para expresar aquello que las palabras no alcanzan. Para ella, pintar es un acto de conciencia y valentía, un camino para soltar el miedo al juicio y abrazar la vulnerabilidad como fuerza creadora.

Desde su filosofía, todos somos creadores de nuestra realidad. A través de la creatividad —en el arte y en la vida— nos transformamos y damos forma a nuevas versiones de nosotros mismos. Su obra es, en ese sentido, una invitación abierta a sentir, crear y renacer.