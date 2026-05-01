Trump pide a Alemania ‘sacar sus narices’ de guerra con Irán: ‘No necesito tus consejos’, responde Berlín

'Que vea el caos que provocó con guerra en Irán': Alemania responde a críticas de Trump.

El vicecanciller alemán y copresidente del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, afirmó este viernes que el gobierno de Alemania no necesita “consejos” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió al canciller Friedrich Merz ante críticas del mandatario estadounidense.

“Realmente no necesitamos consejos de Donald Trump. Que vea el caos que provocó. Que se encargue de que ahora se mantengan conversaciones de paz serias en Irán”, declaró Klingbeil durante un acto por el Día del Trabajo en Bergkamen, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, citado por medios locales.

El también ministro de Finanzas agregó que hizo ese comentario “precisamente en el contexto de los últimos días”, periodo en el que Trump se pronunció sobre el gobierno alemán y sobre el canciller.

Merz criticó a Trump por guerra con Irán: ‘No tenía estrategia’

El lunes, durante un debate con alumnos de secundaria en un instituto del mismo estado federado, Merz acusó a Trump de involucrarse en una guerra contra Irán “evidentemente, sin ninguna estrategia”.

Respecto a las negociaciones con Teherán, afirmó sobre Estados Unidos que “ahí hay toda una nación que está siendo humillada por la cúpula iraní”.

Declaraciones de Merz provocaron a Trump

Trump escribió en su plataforma Truth Social que el canciller alemán debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania —“¡en lo que ha sido totalmente ineficaz!”— y a resolver la crisis interna de su país.

También pidió a Merz dedicar “menos tiempo a entrometerse en los asuntos de quienes están acabando con la amenaza nuclear iraní”.

Además, el mandatario estadounidense anunció que su Gobierno “está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania” y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Vicecanciller exige responsabilidad a Trump

Klingbeil respaldó las críticas de Merz al señalar que el presidente estadounidense “realmente pensó que sería cuestión de dos o tres días y que luego todo volvería a la normalidad”.

Subrayó que “ahora es él quien tiene la responsabilidad de que esta guerra de Irán termine rápidamente”.

“Ante todo, debe velar por que las cargas derivadas de su guerra no recaigan sobre nosotros, sobre los trabajadores, sobre los consumidores y sobre la economía”, añadió.

Al mismo tiempo, destacó que resulta decisivo que Europa sea fuerte en materia económica para no dejarse “chantajear por nadie”.

“No quiero que dependamos del humor que Donald Trump tenga hoy o mañana”, agregó.