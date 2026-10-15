‘Voy a ir a juicio’: Naim Darrechi explica por qué lo detuvieron en el aeropuerto de Madrid

Naim Darrechi confirmó su detención en un aeropuerto de Madrid, donde permaneció bajo custodia durante aproximadamente un día. El creador de contenido dio detalles del caso durante una transmisión en vivo.

La noticia de su aprehensión fue difundida el pasado 14 de octubre por el creador de contenido Derek Trejo. El caso ocurre después de que la mamá de Abelito interpuso una denuncia por tocamientos y roces corporales sin su consentimiento.

Naim Darrechi fue detenido a su llegada al aeropuerto de Madrid. (Foto: Captura)

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en Espáña?

Naim Darrechi viajaba a España en un vuelo desde Argentina, país donde se fue tras la denuncia de la mamá de Abelito, pero al bajar fue esposado.

“Antes de que bajen los pasajeros, la azafata me voceo y me pidieron salir primero. En eso veo que se acercan dos policías a mí, yo ya lo sospechaba. Automáticamente me abordan, me quitaron el celular y me pusieron las esposas”, contó en su live este 15 de octubre.

De acuerdo con él, en 2024 colaboró con una mujer para publicar contenido en su cuenta de OnlyFans, de quien no reveló su identidad, y subieron una fotografía juntos a su cuenta de Instagram para promocionar el video.

Según el influencer español, la imagen es un poco explícita, pero presuntamente se posteó con el consentimiento de ambos.

“Por esa foto la chica demando y ahora me voy a ir a juicio el 19 para demostrar que todo eso estaba pactado y se había hablado. Quiero aclarar que ella nunca fue mi novia, entonces yo voy a ir tranquilo, obviamente buscaremos un buen abogado para que me respalde”.

Después de que fue detenido, Naim Darrechi rezó para que lo liberaran y todo saliera bien porque no deseaba ir preso.

“Pensé que no iba a poder contar esto en un largo tiempo, porque cuando entré a ese lugar no sabía si saldría rápido o ya nos mandan tras las rejas. La verdad es que tuvimos suerte”.

Agregó que lo aprehendieron porque no puso su domicilio en un documento legal y no le llegó la notificación, por ello lo llevaron al juzgado para contarle el “nuevo problema legal” al que se enfrenta.

¿Por qué la mamá de Abelito denunció a Naim Darrechi en México?

La polémica de Naim Darrechi comenzó durante la celebración del cumpleaños de Abelito, el pasado 27 de septiembre, cuando su mamá, Cristina Romero Álvarez, denunció tocamientos y roces corporales sin su consentimiento mientras bailaba con el español.

El 29 de septiembre, Romero difundió un comunicado en el que anunció que emprendería acciones legales directamente contra los influencers Naim Darrechi, Agustín Fernández y ‘Suavecito’.

“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”, expresó en el comunicado.

Tras la controversia, el español salió de México por un viaje de compromisos laborales previamente programados. Antes de su vuelo, inició una transmisión en vivo para hablar sobre el tema:

“Primero veremos si procede esa demanda, si es así, ya veremos si venimos, pero no hablemos del tema. Ella está en todo su derecho de hacerlo, adelante, no importa, y arreglaremos nuestras cosas (...) No me gusta andar en esas cosas, pero no es tan grave lo que pasó, la real. Lo hubiera bailado otra persona y nadie estaría diciendo absolutamente nada. La señora quería y se le vio en la cara”, declaró.