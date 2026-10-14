Detienen a Naim Darrechi en aeropuerto de Madrid tras denuncia de la mamá de Abelito: Esto se sabe del caso

El influencer español Naim Darrechi, exnovio de Yeri Múa, fue presuntamente detenido este 14 de octubre en el Aeropuerto de Madrid, España, de acuerdo con información difundida por el creador de contenido mexicano Derek Trejo, quien reportó la situación a través de sus redes sociales.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa, que todo esté bien”, comentó Trejo en una historia de Instagram.

Posteriormente, Derek Trejo realizó una transmisión en vivo a través de Kick, en la que relató cómo se enteró de la detención de Naim Darrechi y explicó las acciones que tomó para intentar localizar a su amigo.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que Naim Darrechi habría sido detenido en el aeropuerto de Madrid. Las autoridades españolas no confirmaron el incidente ni aclararon si el influencer fue arrestado formalmente o retenido para una revisión.

El episodio ocurre semanas después de que Darrechi se viera involucrado en una controversia en México, luego de que Cristina Romero Álvarez, madre del influencer Abelito, anunciara acciones legales por sufrir presuntas agresiones sexuales durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.

¿Cómo se enteró Derek Trejo de la detención de Naim Darrechi?

Derek Trejo explicó durante una transmisión en vivo que viajó a Madrid para reunirse con Naim Darrechi, con quien tenía previsto desarrollar un proyecto. Sin embargo, sus planes cambiaron después de que el influencer español le enviara un mensaje para informarle que había sido detenido en el aeropuerto.

El creador de contenido mexicano relató que llegó al aeropuerto de Madrid alrededor de las 2:30 de la tarde. Antes de salir de México, Darrechi le pidió que contratara internet durante el vuelo para mantenerse comunicados, pero Trejo no pudo hacerlo porque su avión estaba a punto de despegar.

Una vez en España, Derek le propuso esperar su llegada para trasladarse juntos al alojamiento y evitar pagar 2 servicios de transporte. Aunque Naim tardó aproximadamente 40 minutos en responder, finalmente aceptó y le pidió ayuda con sus maletas.

Después de esperar cerca de 2 horas, Derek recibió un mensaje en el que Darrechi le informó que estaba detenido, una situación que inicialmente confundió con una broma.

“Y ya pasó una hora, dos horas, y ya me mandó un mensaje así de que me detuvieron. Y yo, ¿cómo? ¿Me estás bromeando? ¿Qué está pasando?”, relató.

Tras recibir el mensaje, Trejo se comunicó con el padre de Naim para informarle lo ocurrido. Posteriormente, intentó contactar nuevamente a su amigo: “Me he tratado de comunicar con él, ya no le entran las llamadas ni mensajes”, explicó.

Derek también señaló que tuvo que buscar rápidamente un alojamiento temporal para dejar sus pertenencias, debido a que ambos tenían previsto elegir juntos el lugar donde permanecerían durante su estancia en Madrid.

Visiblemente afectado por la situación, el influencer mexicano explicó que regresaría al aeropuerto para intentar obtener información sobre el paradero de Darrechi y conocer dónde se encontraba detenido.

¿Qué ocurrió entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito?

La controversia comenzó durante la celebración del cumpleaños de Abelito, realizada el pasado 27 de septiembre, cuando su madre, Cristina Romero Álvarez, denunció que sufrió tocamientos y roces corporales sin su consentimiento mientras bailaba con algunos asistentes.

El 29 de septiembre, Romero difundió un comunicado en el que anunció que emprendería acciones legales directamente contra los influencers Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito.

“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”, expresó en el comunicado.

La madre de Abelito también pidió que las autoridades investigaran lo ocurrido y determinaran las responsabilidades correspondientes. Además, solicitó a la sociedad evitar burlas y comentarios que pudieran afectar a las personas que denuncian este tipo de conductas.

Tras la controversia, Naim Darrechi salió de México y aseguró que su viaje respondía a compromisos laborales previamente programados.

¿Quién es el influencer Naim Darrechi?

Naim Alejandro Darrechi es un influencer y cantante español de 24 años, originario de Palma de Mallorca. Alcanzó popularidad mediante videos de entretenimiento, bailes y retos en Musical.ly, plataforma que posteriormente se convirtió en TikTok.

Su crecimiento en redes sociales lo convirtió en uno de los creadores de contenido españoles más conocidos de la plataforma, donde reunió a millones de seguidores. También incursionó en la música con canciones como Escápate, Volver a Empezar y Te Invito a Volar, además de publicar el libro Muy personal en 2019.

En México ganó notoriedad por su relación sentimental con Yeri Mua, con quien protagonizó distintas controversias públicas. En 2026 también participó en La Mansión VIP, reality show encabezado por el creador de contenido HotSpanish.

Darrechi también protagonizó incidentes con las autoridades en España y México. En 2021 fue detenido en Mallorca, España, tras un enfrentamiento con agentes de la policía que acudieron a intervenir en una reunión. Posteriormente, en 2023, fue detenido en Veracruz, México, por presuntamente alterar el orden público. No se cuenta con información suficiente para precisar las consecuencias judiciales de ambos episodios.

En mayo de 2026, Naim Darrechi volvió a ser detenido en el AICM, después de un conflicto relacionado con el uso de un vapeador durante un vuelo. Su defensa legal informó entonces que se le atribuía una presunta conducta de discriminación. El influencer recuperó su libertad horas después.