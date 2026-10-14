Roberto Tapia, cantante de corridos, niega una relación con Emma Coronel: ‘Es mi amiga’

En la fiesta de ‘Lonche de Huevito’, Roberto Tapia interpretó ‘El niño de la tuna’, un corrido que compuso para ‘El Chapo’ Guzmán. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Roberto Tapia, cantante de música regional mexicana, puso fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente está recluido en Estados Unidos.

Las especulaciones sobre una presunta relación entre el intérprete de ‘El niño de la tuna’ —un corrido dedicado a ‘El Chapo’— y la modelo e influencer surgieron tras la fiesta que organizó Víctor Ordóñez, streamer conocido como Lonche de Huevito.

La reunión se realizó en Los Ángeles, California, y contó con la presencia de personalidades como Gerardo Ortiz y Chino Pacas. El objetivo fue celebrar el éxito de Lonche de Huevito.

¿Qué dijo Roberto Tapia sobre la relación con Emma Coronel?

El intérprete de ‘Iván, El Chapito’ y Emma Coronel fueron relacionados debido a que, durante la reunión, bailaron muy cerca. Aunque en la transmisión no se muestra nada más que ese momento, fue suficiente para que surgieran especulaciones sobre una presunta relación.

Aunque los famosos se habían mantenido al margen de los rumores, Roberto Tapia fue cuestionado al respecto por el periodista Ernesto Buitrón durante un encuentro con los medios, en el que negó que exista algo más que una amistad.

“Ustedes son los que echan el mitote, para mí era un baile normal, pues”, comentó. También indicó que, si bien no son pareja, sí tienen un vínculo cercano, pues considera a Emma Coronel una amiga.

Emma Coronel fue vista bailando con Roberto Tapia en una fiesta. (Foto: AP)

“Es mi amiga, ella y toda su familia son mis amigos. Todo el mundo lo sabe”, añadió. En diferentes ocasiones, el músico ha hablado abiertamente de la buena relación que llegó a tener con Joaquín Guzmán Loera antes de su aprehensión definitiva en 2016.

Sobre los comentarios que circulan en redes sociales acerca de su relación con la influencer, Tapia afirmó que no les da importancia: “Las redes sociales son gratis, la gente puede subir lo que quiera”, añadió.

¿Cómo se conocieron Roberto Tapia y ‘El Chapo’ Guzmán?

Roberto Tapia, quien además de hacer música norteña canta corridos, asegura que su trabajo como artista lo acercó al círculo del entonces líder del Cártel de Sinaloa, a quien ya le había compuesto ‘El niño de la tuna’.

“Yo nunca pedí ir allá con él, simplemente el ritmo de la música y la vida me llevó hasta allá”, comentó en una conversación con el canal de YouTube Infinito Magazine, en la que afirmó haber acudido a una posada donde estaban presentes ‘El Chapo’, sus hijos y Dámaso López.

En una entrevista con Ernesto Barajas, también indicó que el día que conoció a Joaquín Guzmán, el narcotraficante le comentó que ‘El niño de la tuna’ era su corrido favorito debido a la manera en que narraba su vida.

“Me recuerda todo lo que viví, habla de mis hijos, de mi hijo que ya no está, de cuando yo vendía naranjas y tenía la ilusión de ser alguien en la vida”, recuerda que le dijo ‘El Chapo’.

Roberto Tapia también afirma que el narcotraficante siempre fue amable con él, por lo que conserva buenos recuerdos de las reuniones que tuvo con ‘El Chapo’ antes de su detención definitiva. Esto podría explicar la cercanía que mantiene con Emma Coronel.