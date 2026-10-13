‘Nos daban 10 mil pesos y vendían un millón’: Diego Schoening denuncia malos pagos en Timbiriche

Diego Schoening habló abiertamente sobre los pagos que recibía cuando era integrante de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro)

Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche. aseguró que los miembros del grupo recibían alrededor de 10 mil pesos por presentación, mientras que, según su testimonio, las ganancias podían ser de hasta un millón de pesos.

Las declaraciones las realizó en el pódcast de Nayo Escobar, publicada en septiembre de 2026, donde el cantante de Timbiriche recordó algunos de los acuerdos que tuvo cuando pertenecía a la agrupación.

Erik Rubí, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Benny Ibarra y Sasha Sokol son exintegrantes de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

¿Qué dijo Diego Schoening sobre los pagos de Timbiriche?

Diego Schoening afirmó que los integrantes de Timbiriche no recibían una remuneración proporcional a las cantidades que, según su versión, se cobraban por sus presentaciones. Durante la conversación con Nayo Escobar, el cantante recordó que les pagaban alrededor de 10 mil pesos por espectáculo, algo que en su momento consideraba bueno.

“A nosotros nos daban, creo que eran 10 mil pesos por show y vendían los shows en 1 millón de pesos, bótate de risa, fue un abuso completo donde nunca hubo contratos, todo fue de palabra. Nunca nos han pagado regalías de intérprete”, declaró

En su relato, recordó que la banda Timbiriche, representada por Luis de Llano, alcanzó importantes cifras de ventas con diferentes álbumes, por ello consideró que pudieron haber recibido mayores beneficios económicos.

Además, dijo que si no se alineaban con lo que se les solicitaba o si se llegaban a quejar de algo, siempre estaba latente una especie de amenaza sobre bloquearle trabajo a él o a su familia dentro de la empresa que representaba a los intérpretes de ‘Tú y yo somos uno mismo’.

“También los papás trabajaban en la misma empresa y era de que si querías seguir teniendo trabajo, entonces calladitos nos veíamos más bonitos”, agregó.

¿Qué ha sido de Diego Schoening?

Diego Schoening estuvo desde 1982 hasta 1994 como integrante de Timbiriche, después de su salida siguió como cantante, actor y conductor de TV.

Tuvo participaciones en diferentes telenovelas mexicanas como Muchachitas y soñadoras.

En su conversación con Nayo Escobar, el artista habló sobre las dificultades de encontrar nuevas oportunidades profesionales y la decisión de buscar trabajo en Estados Unidos.

Schoening ha mantenido su vínculo con la música. Fundó su propia academia llamada Schoening Vocal Training, además se ha integrado a los diferentes conciertos de Timbiriche en sus giras de reencuentro.

Actualmente está casado con Mónica Vélez, con quien tiene tres hijos luego de 28 años de matrimonio.

Diego Schoening y exintegrantes de Timbiriche están en contra de la serie de VIX

Diego Schoenng es uno de los exintegrantes de Timbiriche que se posicionó en contra de la nueva serie sobre el grupo:

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee en el documento firmado por Diego Schoening, Alix Bauer, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol.

A estas declaraciones se le agregan las de Erik Rubín, quien aseguró que ninguno de los cantantes de la banda va a recibir regalías de las ganancias generadas por la serie Timbiriche.