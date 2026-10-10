Actor Mauricio Martínez critica la serie de ‘Timbiriche’: ‘La nostalgia no justifica la revictimización’

Mauricio Martínez, actor de la telenovela juvenil Atrévete a soñar, criticó la serie Timbiriche y acusó a la producción de la nueva serie de ViX de revictimizar a Sasha Sokol.

El cantante y actor mexicano cuestionó que la relación de Sokol con el productor Luis de Llano, que comenzó cuando ella tenía apenas 14 años y él 39, se utilizara como uno de los principales ejes de la serie.

En marzo de 2022, Martínez denunció públicamente un intento de abuso sexual que se remonta a 2002, cuando él tenía 14 años, por parte de Antonio ‘Toño’ Berumen, exmánager de Mercurio.

¿Qué dijo Mauricio Martínez sobre la serie de ‘Timbiriche’?

Martínez publicó un pronunciamiento en Instagram en el que rechazó que el dolor de las víctimas se convierta en espectáculo y que los intereses comerciales o la nostalgia se coloquen por encima de las personas involucradas.

“La historia de Sasha y Luis de Llano no es un recurso dramático ni una oportunidad de negocio”, escribió y recordó que la cantante ha luchado durante años para ser escuchada, defender su verdad y exigir respeto.

Mauricio Martínez se deslinda de la serie 'Timbiriche' (Foto: captura de pantalla).

El actor mexicano advirtió que presentar su experiencia como entretenimiento puede exponer nuevamente su dolor y convertirla en objeto de consumo público. Por ello, consideró que la producción de historias sobre personas reales exige evaluar sus consecuencias, especialmente cuando involucran experiencias de abuso, violencia o desigualdad de poder.

“Cuestionar esta serie no es censurar: es exigir ética y sensibilidad”, expresó Martínez, quien rechazó que la libertad creativa o el posible éxito comercial se utilicen para justificar la representación.

Martínez reconoció que la decisión de Sokol de hablar públicamente sobre su experiencia fue una de las razones que lo impulsaron a él mismo romper el silencio y alzar la voz. Además, afirmó que conoce el costo de denunciar y enfrentarse a una industria que, desde su perspectiva, ha protegido durante a personas poderosas e ignorado a las víctimas.

Por esa razón, expresó su admiración y respaldo a la cantante, y sostuvo que merece respeto, acompañamiento y solidaridad, no una nueva exposición de su historia para alimentar la nostalgia.

Martínez también dirigió un mensaje a quienes participan en producciones audiovisuales. Les pidió revisar los guiones, investigar el contexto y conocer a las personas involucradas antes de aceptar proyectos que puedan afectar a quienes protagonizaron los hechos.

“El talento no nos exime de tener conciencia. La libertad creativa no elimina nuestra responsabilidad humana. Y ningún éxito comercial está por encima de una persona”, condenó.

Martínez manifestó su apoyo a los integrantes de Timbiriche que se deslindaron de la producción. Manifestó que deben existir principios por encima de los contratos y los intereses comerciales.

Los integrantes originales de la banda aclararon que no participaron en la creación de la serie ni fueron consultados sobre las historias presentadas.

“La memoria de una generación no puede construirse sobre la revictimización de una mujer”, sostuvo Martínez. “La nostalgia no justifica la revictimización. El espectáculo no está por encima de la verdad. Y el silencio, mucho menos”, enfatizó.