La inversión extranjera directa en México creció en los primeros nueve meses del año, lo que da confianza para atraer a más empresas.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó un máximo histórico de 43 mil 90 millones de dólares (mdd) durante los primeros nueve meses de este año, un crecimiento anual de 5.3 por ciento, informó la Secretaría de Economía.

La cifra representa la mayor captación de inversión extranjera para un periodo de enero a septiembre desde que se tiene registro, de acuerdo con el reporte de la dependencia, que destacó el crecimiento sostenido de los flujos de capital hacia el país desde 2021.

El avance estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera , que recibió 19 mil 231 mdd, equivalente a 44.6 por ciento de la IED total y un incremento anual de 26.6 por ciento. Le siguieron los servicios financieros y de seguros, con 10 mil 635 mdd, y transportes, correos y almacenamiento, con 3 mil 99 mdd.

Por tipo de inversión, la reinversión de utilidades concentró la mayor parte de los recursos, con 34 mil 975 mdd, equivalentes a 81.2 por ciento del total y el monto más elevado desde que se tiene registro. Este componente aumentó 26 por ciento anual. En contraste, las nuevas inversiones sumaron 3 mil 800 mdd, 8.8 por ciento del total, mientras que las cuentas entre compañías alcanzaron 4 mil 315 mdd, equivalentes a 10 por ciento.

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista en México , con 19 mil 334 mdd, 44.9 por ciento del total.

Miguel González Ibarra, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que las compañías siguen a la espera de que se aclaren las oportunidades de negocio, particularmente ante la revisión del T-MEC y los problemas de seguridad interna, especialmente en el transporte de mercancías, un factor que puede elevar los costos y riesgos de operar en México.

“El país necesita adoptar una estrategia más proactiva para atraer nuevos proyectos, en lugar de depender de las decisiones de expansión de las empresas que ya tienen presencia en territorio nacional”.

Por su parte, Alejandro H. Garza Salazar, director de inversiones y fundador de Aztlan Equity Management, consideró que la elevada reinversión de utilidades refleja que las empresas multinacionales que ya operan en México continúan encontrando oportunidades de rentabilidad y expansión en el mediano y largo plazos.

No obstante, señaló que el comportamiento de los flujos también evidencia una transición en el nearshoring , ya que el crecimiento de la inversión depende cada vez más de compañías que ya cuentan con instalaciones en el país y amplían su capacidad productiva, en lugar de la llegada de nuevos participantes.

(El Financiero)

Buen panorama para la inversión en México

Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, afirmó que la inversión local ha registrado un comportamiento más moderado por la incertidumbre de reformas internas; sin embargo, el país tiene un buen panorama a nivel global por la buena relación con EU.

“Desde afuera, aplauden la relación entre Sheinbaum y Trump . La perspectiva es que se ha hecho un buen manejo de esta política diplomática entre los dos países. Hasta podríamos decir que es de sus ‘consentidas’”, indicó.