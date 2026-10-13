Aguascalientes prevé un cierre de año favorable en inversión y empleo

Aguascalientes mantiene una perspectiva positiva en su economía para el cierre de 2026 con nuevos proyectos de inversión, ampliación de empresas y oportunidades para fortalecer la generación de empleos, como resultado de la confianza que el sector productivo mantiene en el estado.

De acuerdo con la proyección de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), la entidad continuará con la tendencia favorable en materia de atracción de inversiones, luego de que durante prácticamente cada mes se han anunciado nuevos proyectos y ampliaciones de empresas que han decidido establecerse o crecer en Aguascalientes.

A este panorama se suma el resultado positivo que reportó la Secretaría de Economía en materia de inversión extranjera directa (IED), al ubicar a Aguascalientes entre las 15 entidades federativas con mayor crecimiento y recepción de este tipo de inversión.

Este comportamiento representa nuevas oportunidades para la instalación y expansión de empresas, así como para la generación de empleos.

Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, destacó que con base en los resultados positivos del último mes en materia de generación de empleos y ante el avance que registran algunos proyectos de inversión en sus etapas de construcción e instalación de maquinaria, es posible anticipar nuevas contrataciones de personal para los próximos meses.

“Varias empresas se encuentran próximas a iniciar operaciones o ampliar sus plantillas laborales. Además, existen proyectos que contemplan la generación de miles de empleos en distintas etapas, por lo que su incorporación será gradual”, precisó.

Dijo que como parte de la estrategia para fortalecer la economía estatal, se impulsa la diversificación productiva mediante la atracción de inversiones en sectores estratégicos como la innovación, tecnologías de la información, semiconductores, electromovilidad, productos del campo y textiles, con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer las capacidades de la industria local.

De igual manera, precisó que se trabaja en la diversificación de las exportaciones. Comentó que, actualmente, Estados Unidos concentra más del 80 por ciento de las ventas internacionales de Aguascalientes, por lo que se busca ampliar la presencia de productos locales en otros mercados, especialmente en Canadá y Europa.

Finalmente, destacó la importancia de fortalecer el consumo local en apoyo a las empresas de Aguascalientes, ya que consumir productos hechos en el estado contribuye a mantener activa la economía, generar empleos y consolidar el desarrollo económico de la entidad.