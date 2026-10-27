Nearshoring chino llega a México: Empresas enfrentan obstáculos eléctricos para la inversión

La capacidad eléctrica en México definirá la llegada de más inversiones de China y otras potencias.

Las empresas que desean invertir en México en el contexto del nearshoring se enfrentan al reto de contar con energía eléctrica confiable y asequible . Ante este panorama, las manufactureras están encontrando en la generación fotovoltaica y el almacenamiento con baterías un salvavidas operativo y una estrategia financiera para sobrevivir a los costos y a los apagones.

Desde el campus Ox Horn, principal centro de investigación y desarrollo de la empresa Huawei, en China, Alejandro Sánchez, director comercial de Ventura Energy, expuso un caso de éxito que le permitió a un fabricante de origen chino del sector automotriz (no se mencionó su nombre por razones de confidencialidad) expandir sus operaciones en México y superar las adversidades del suministro eléctrico.

Ante la imposibilidad de obtener más energía del nodo donde se ubica su parque industrial, la empresa asiática optó por un sistema de autoconsumo interconectado de 18.2 Megavatios pico en generación solar y 10 MWh de almacenamiento en baterías (BESS).

El resultado fue un ahorro de entre el 70-75 por ciento en el gasto energético del cliente, alineado con sus objetivos ESG de reducción de emisiones.

“El reto no es nada más decir que vamos a poner paneles y baterías, es una ingeniería compleja para poder encontrar cuál va a ser el mejor costo para ellos”, señaló el directivo durante su participación en el 7th Global Installer Summit.

Detalló que, aunque la primera opción del cliente fue instalar una planta de gas, los altos costos de inversión y mantenimiento inclinaron la balanza hacia la energía limpia . El proyecto, que tomó 10 meses de construcción desde la colocación de la primera estructura hasta su funcionamiento.

La solución energética opera como un sistema cerrado, toda la energía generada va directo a la carga de la planta, no se exporta a la red y los excedentes se utilizan para cargar las baterías.

Huawei busca replicar éxito de telecomunicaciones en negocio solar en América Latina

La empresa tecnológica china Huawei superó los 150 millones de dólares en ingresos por su negocio de energía solar fotovoltaica a través de socios comerciales en América Latina, una región donde ahora busca replicar el éxito que consiguió durante más de dos décadas en el sector de las telecomunicaciones, mediante una estrategia enfocada en paneles solares, almacenamiento energético e inteligencia artificial .

La multinacional considera que la transformación de los sistemas eléctricos latinoamericanos abrirá oportunidades comerciales durante los próximos 30 a 50 años, impulsadas por la creciente demanda de electricidad, la necesidad de fortalecer la seguridad energética y la modernización de las redes de suministro.

Al respecto, Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente global de Marketing, Ventas y Servicios de Huawei Digital Power, recordó que la compañía comenzó a expandirse en el negocio de las telecomunicaciones de América Latina alrededor del año 2000, cuando la región enfrentaba importantes rezagos de infraestructura y conectividad.

Ahora, la empresa identifica condiciones similares en el sector eléctrico, particularmente en países como México y Brasil, donde las necesidades de electrificación, confiabilidad del suministro y seguridad energética representan oportunidades para desarrollar nuevos negocios.

“Comenzamos nuestro negocio de telecomunicaciones alrededor del año 2000. En aquel momento, la infraestructura de telecomunicaciones era débil”, recordó el directivo.

Zhou Jianjun explicó que uno de los principales desafíos será garantizar un abastecimiento eléctrico estable para las industrias y los consumidores, especialmente ante la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial , que requieren infraestructura energética cada vez más confiable.

La apuesta de Huawei ya comienza a reflejarse en sus resultados comerciales.

Andrew Ding, director de Canales de Distribución de Huawei Digital Power para América Latina y el Caribe, detalló que, al 19 de octubre de 2026, los ingresos del negocio fotovoltaico generados mediante sus socios comerciales superaron los 150 millones de dólares, mientras que los ingresos asociados con sus socios VIP registraron un crecimiento anual de 61 por ciento.

El directivo explicó que uno de los principales motores de crecimiento será la adopción de sistemas que combinan generación solar fotovoltaica y almacenamiento de energía mediante baterías.

Estas tecnologías representan una alternativa para fábricas, hoteles, minas y centros de datos que actualmente utilizan generadores de diésel como respaldo ante interrupciones del suministro eléctrico o para atender sus necesidades energéticas.

De acuerdo con Ding, en mercados como México, Chile, Brasil, Colombia y algunos países de Centroamérica, la combinación de paneles solares y baterías puede generar ahorros suficientes para recuperar la inversión en menos de cuatro años, dependiendo de las características de cada proyecto.