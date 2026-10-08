Comprometen 1.17 billones de pesos en inversión a ductos y electricidad

El Gobierno espera dejar de intervenir en la generación eléctrica con los años.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum planea invertir alrededor de 1.17 billones de pesos hacia 2030 para ampliar y modernizar la capacidad de generación eléctrica , las redes de transmisión y distribución, así como la infraestructura de gasoductos, con el objetivo de atender el crecimiento de la demanda energética del país.

En conferencia, detalló que del monto total, 794 mil millones de pesos se destinarán a generación eléctrica , mientras que 161 mil millones se dirigirán a transmisión, y 72 mil millones a distribución.

A estos recursos se sumarán 140 mil 906 millones de pesos para infraestructura de gasoductos , necesaria para abastecer principalmente a las centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural como combustible. “Es una inversión histórica para alrededor de 38 mil megawatts”, señaló la mandataria.

La secretaria de Energía, Luz Elena González , detalló que las inversiones forman parte de la estrategia para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y garantizar el suministro ante el crecimiento esperado de la demanda.

Una parte importante de las inversiones previstas para generación eléctrica será financiada mediante capital privado y proyectos mixtos.

Sheinbaum detalló que 452 mil millones de pesos corresponderán a proyectos mixtos, esquema mediante el cual se utilizará financiamiento privado para desarrollar infraestructura que posteriormente quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

Otros casi 200 mil millones de pesos corresponderán a proyectos privados, mientras que 142 mil millones provendrán directamente de la CFE.

La mandataria explicó que la legislación vigente permite mantener una participación privada en la generación eléctrica, aunque el Gobierno busca garantizar que el Estado conserve la mayoría de la generación.

Actualmente, la participación estatal se ubica en alrededor de 56 por ciento y, con los proyectos que se encuentran en desarrollo, la Secretaría de Energía prevé que pueda alcanzar 61 por ciento para 2030, mientras que los privados mantendrían el 39 por ciento restante.

“Con esto hemos realizado ya una corrección importantísima relacionada con la pérdida gradual de la participación del Estado en la generación eléctrica a lo largo de varias décadas, producto de una visión neoliberal errada e irresponsable”, puntualizó Luz Elena González.

(El Financiero)

Más capacidad eléctrica para México

Como parte del programa de expansión, entre 2025 y 2026 entraron en operación seis nuevas centrales de ciclo combinado de la CFE, ubicadas en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Yucatán y Baja California.

En conjunto, estas instalaciones incorporaron 3 mil 203 megawatts de capacidad al sistema eléctrico, puntualizó Emilia Calleja Alor, directora general de CFE.

“Para dimensionarlo, lo que ahorita estamos agregando es suficiente para poder iluminar 71 millones de altares de muertos. ¿Por qué es importante que sigamos incorporando megawatts al Sistema Eléctrico?, porque cada vez se necesita más energía. Hay más hogares, más servicios, más actividades productivas y un mayor uso de electricidad en nuestra vida cotidiana”, dijo.

Además, hacia 2030 se contempla la incorporación de nueve centrales que sumarán más de 9 mil 300 megawatts de nueva capacidad.

(El Financiero)

La expansión también incluirá proyectos de energía renovable. Actualmente existen 55 proyectos en marcha, de los cuales 42 corresponden a centrales fotovoltaicas y 13 a parques eólicos.

Antes de finalizar este año se prevé asignar alrededor de 9 mil megawatts adicionales de generación, con lo que durante 2027 habría cerca de 100 plantas de energía en proceso de construcción.