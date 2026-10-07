México rompe récord y exporta 419 mil millones de dólares a EU en ocho meses

La cifra récord de las exportaciones de México a EU es importante en el marco de la revisión del T-MEC.

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos (EU) alcanzaron 419.3 mil millones de dólares (mdd) entre enero y agosto de este año, un monto récord para un periodo similar y 18 por ciento superior al registrado en los primeros ocho meses del año pasado, con lo que México reforzó su posición como el principal proveedor de bienes del mercado estadounidense.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de EU, el monto acumulado permitió a México concentrar 17.4 por ciento de todas las importaciones estadounidenses en los primeros ocho meses del año, por encima de Canadá, que registró un 11.2 por ciento, y Taiwán, con 7.7 por ciento.

En el comparativo mensual, tan sólo en agosto las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron 60.6 mil mdd, colocándose como el segundo mes en que superaron la barrera de los 60 mil millones de dólares, y el mayor monto registrado para cualquier mes desde que existe la serie.

Con ello, las exportaciones mexicanas acumularon en agosto su cuarto crecimiento mensual consecutivo, con un aumento de 34 por ciento comparado contra el octavo mes de 2025. México concentró ese mes 18 por ciento de las importaciones totales de EU, y al igual que en el acumulado, nuevamente se ubicó por delante de Canadá, China y Vietnam.

La cifra adquiere relevancia en medio de la revisión del T-MEC y de las presiones comerciales que enfrenta México en las negociaciones derivadas de su revisión, pues 83 por ciento de las mercancías mexicanas que ingresaron a EU en agosto lo hicieron bajo la cobertura del tratado y pagaron cero arancel.

En sentido contrario, entre enero y agosto, Estados Unidos exportó a México 263.5 mil mdd, con lo que el país se mantuvo como el principal destino de las mercancías estadounidenses, por encima de Canadá y Países Bajos.

Sólo en agosto, las ventas estadounidenses hacia México ascendieron a 33.7 mil mdd, un incremento anual de 15 por ciento. Con ese monto, México concentró 16.4 por ciento de las exportaciones totales de EU.

(El Financiero)

Impulsan electrónicos exportados de México a EU

Gabriela Siller, economista de Banco Base, destacó el desempeño de la partida 8471, correspondiente a máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, cuyas exportaciones desde México aumentaron 103.71 por ciento entre enero y agosto.

La experta explicó que el crecimiento de esta industria ha sido suficiente para colocar a México como el principal proveedor de equipo de cómputo de Estados Unidos en el acumulado a agosto, con una participación de 39.35 por ciento, por encima de Taiwán, que registró 33.56 por ciento en el mismo periodo.

“El peso de estas manufacturas también se refleja en la estructura general de las importaciones estadounidenses provenientes de México. El capítulo 84, que incluye máquinas y aparatos mecánicos y equipo de procesamiento de datos, representó 36.24 por ciento del total”, destacó Siller.

Gerardo Tajonar, vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de CDMX, coincidió en que el récord exportador debe analizarse más allá de la cifra agregada, ya que el crecimiento está concentrado en líneas específicas.

El repunte, explicó, está particularmente relacionado con las manufacturas eléctricas y electrónicas , como servidores, centros de almacenamiento, unidades de procesamiento de datos y equipo de distribución, algunas de las cuales presentan incrementos anuales superiores a 120 por ciento durante el periodo mencionado.

“México se está convirtiendo en un soporte manufacturero inmediato para la reconversión tecnológica de EU, particularmente ante el despliegue de infraestructura digital y centros de datos asociados con la inteligencia artificial ”, indicó Tajonar.

La demanda estadounidense, añadió el experto, ha encontrado en México una plataforma capaz de responder con rapidez ante las restricciones arancelarias y los mayores tiempos de entrega que enfrentan algunos proveedores asiáticos.

“Lo que esto acredita en el terreno operativo es la función de México como el soporte manufacturero inmediato para la reconversión tecnológica de EU”, sostuvo.