Crecimiento de PIB de México en 2026 solo superará al de Bolivia, Jamaica y Santa Lucía: Banco Mundial

El Banco Mundial advierte que el fenómeno de 'El Niño' presionará los precios al alza en 2027.

El Banco Mundial proyecta que el PIB de México subirá 1.4 por ciento en 2026, una cifra que solo superará el crecimiento de Bolivia, Haití, Jamaica, Chile y Santa Lucía en la región de América Latina y el Caribe.

El avance del PIB de México se quedará a la mitad del crecimiento de 4.2 por ciento de Panamá o 3.3 por ciento de Costa Rica, según las proyecciones del Banco Mundial. Brasil, la economía más grande de América Latina, se expanderá en 2.1 por ciento.

¿Cuánto crecerá la economía de México en 2027 y 2028?

El Banco Mundial proyecta que el PIB se expanda 2.2 por ciento en 2028, tras crecer 1.8 por ciento en 2027, una mejora de 0.3 y 0.1 puntos porcentuales, respectivamente.

“Las economías más grandes de América Latina y el Caribe, Brasil y México, crecen a un ritmo igual o inferior al promedio regional, limitadas por condiciones monetarias restrictivas necesarias para continuar con el proceso de desinflación, incertidumbre en materia de políticas y la atenuación de los impulsos de la inversión pública”, señaló el informe del Banco Mundial.

El crecimiento en América Latina y el Caribe sigue siendo modesto con un PIB regional que se estima crezca 2.2 por ciento en 2026, luego de 2.4 por ciento en 2025.

“Los países que han adoptado decisiones de política acertadas y duraderas están logrando resultados más sólidos: Un mayor crecimiento, más inversión y mayor confianza de los mercados”, apuntó.

En toda la región, la elevada incertidumbre mundial, el restringido espacio fiscal y los altos costos reales del endeudamiento pesan sobre la demanda privada y los riesgos están sesgados a la baja, advierte el Banco Mundial para la región.

“La volatilidad de los precios de la energía podría detener la desinflación y mantener cautelosos a los bancos centrales, mientras que El Niño podría interrumpir la producción y hacer subir los precios de los alimentos y la energía”, expuso el documento.