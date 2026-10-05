Peso tiene ‘Actividad Paranormal’: Tipo de cambio arranca semana con leve apreciación

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias durante este lunes 5 de octubre.

Tras una de las semanas más volátiles del peso, en la que perdió 46 centavos, el tipo de cambio inicia este lunes 5 de octubre a la baja.

Si bien pierde contra el peso mexicano, las tensiones fiscales y la renovada incertidumbre política en Europa refuerzan el atractivo del dólar como activo de refugio. No obstante, su racha alcista también avivó el temor de que el repunte se esté extendiendo en exceso.

El Índice Bloomberg Dollar Spot subió hasta 0.4 por ciento a medida que el euro se debilitaba. Según algunos indicadores, el índice se encuentra en niveles de sobrecompra, lo que sugiere que podría experimentar una corrección.

¿Cuánto gana el peso ante el dólar este 5 de octubre?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.13 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.13 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del viernes 2 de octubre.

La atención del mercado cambiario se mantendrá supeditada a un calendario económico denso, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

Entre las publicaciones que interesarán a los analistas están la de Inversión Fija Bruta; las minutas de la Fed el miércoles 7 de octubre, y la inflación de septiembre en México el próximo viernes 9 de octubre.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.61 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.59 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.30 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.50 por ciento.

Entre las divisas que más avanzan frente al dólar se encuentra el real brasileño con 4.85 por ciento; el peso chileno con 1.67 por ciento; el peso colombiano con 1.16 por ciento, y el won surcoreano con 0.29 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg